Abascal sobre la expulsión de Ortega Smith: "No temo a nada ni a nadie. La dirección manda y eso va a seguir siendo así"

Santiago Abascal, en primer término, junto con Carlos Pollán, durante su atención a medios en Peñafiel. - CLAUDIA ALBA / EUROPA PRESS

PEÑAFIEL (VALLADOLID), 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que no teme "a nada ni a nadie" y que es la dirección del partido la que "manda", algo que va a seguir "siendo así".

"A nosotros no nos va a caber ninguna duda cuando tengamos que tomar decisiones internas y en la política española cuando lleguemos al poder. Y yo quiero que eso lo sepan todos los españoles", ha respondido a preguntas de los medios sobra la suspensión de militancia a Javier Ortega Smith de forma cautelar por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que disponía su cese como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.

Durante su visita a la localidad de Peñafiel (Valladolid), en un acto encuadrado en la precampaña de las elecciones que se celebrarán en Castilla y León el próximo 15 de marzo, el líder de Vox ha argumentado que no son un partido que se mire al "ombligo permanentemente" y que les preocupa más la situación de los "españoles que no llegan al final de mes" que las cuestiones internas de partido.

Dicho esto, ha explicado que es la Asamblea de Vox la que elige a la dirección y que es éste órgano el que toma decisiones. "Y es la dirección la que manda. Y eso va a seguir siendo así. Yo quiero que lo sepan todos", ha defendido.

En este contexto, y preguntado por si temen que Ortega Smith no entrege su acta, ha sido tajante. "No temo a nada ni a nadie", ha zanjado para ironizar sobre el 'apellido' de fundador de partido que, a su juicio, ponen los medios de comunicación. "Vox tiene más fundadores que afiliados. Ese debate es para ustedes. Creo que mi obligación es seguir adelante. Y mi obligación es seguir demostrando a los afiliados y a los votantes de Vox, que Vox es un proyecto de futuro y que sigue creciendo. Y lo estoy demostrando", ha abundado.

PRESUPUESTO

También se ha referido a que el partido haya aprobado sus presupuestos a través de Whatsapp. Así, ha razonado que lo que evidencia esta situación es que la formación tiene "presupuestos" algo que no hace ni el Gobierno ni "muchas comunidades autónomas". "Hacemos las cosas en tiempo y forma, pero sorprende que éste sea un debate con todo lo que le está pasando a la gente", ha abundado.

Por último, ha animado a llevar esto a los tribunales si alguien piensa que "Vox ha hecho algo mal", para aventurar que sabe lo que pasará si lo hacen. "Van a perder", ha finalizado.