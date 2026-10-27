Abascal llama en Zamora a "echar al Gobierno traidor de Sánchez de La Moncloa"

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, clausura un acto político de Vox en Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha llamado hoy en Zamora a "echar al Gobierno traidor de Sánchez" de La Moncloa. Lo ha hecho en un mitin celebrado en la plaza de La Marina ante unas 1.500 personas, un lugar en el que ha situado la prioridad nacional como el primer gran mensaje de campaña.

Abascal ha reivindicado que los españoles sean "los primeros en ayudas sociales, en ayudas a la vivienda, en políticas sanitarias. No puede ser", ha incidido Abascal, "que la sanidad pública española sea para atender a toda África".

El la misma línea, el líder de Vox ha asegurado que España, con "cinco millones más de habitantes, tiene las mismas infraestructuras". "Solo hay 400.000 viviendas más. Lo que pasa cuando se abren las puertas de un país y se produce ese efecto llamada es que el país colapsa", ha incidido Abascal. "Esto no es de derechas ni de extrema derecha. Es de sentido común. Si conseguimos que este mensaje llegue nítido a los españoles serán muchos los que nos voten el 29N", ha seguido el líder de Vox. "Lo haremos por mucho que nos griten o nos intimiden. No nos van a hacer olvidar que han intentado robar las elecciones", ha continuado.

Abascal ha censurado los mensajes, a su juicio, de "enfrentamiento" lanzados desde el PSOE, un partido que "odia al pueblo español", un pueblo que "no puede llenar la nevera, que no puede llenar el depósito de gasolina, que circula con las ruedas más gastadas de lo que debería".

"Llamamos", ha recalcado, "a los españoles a una tarea de reconstrucción a la que no sobra nadie".

El líder de Vox ha pedido además huir de la confianza de las encuestas y "hacer el esfuerzo de convencer a los familiares" para ganar votos. "Tenemos que ser el primer partido de España. Tenemos motivos para la esperanza", ha insistido.

Por lo demás, después de echar mano de la historia de España, el líder de Vox ha añadido que "la tarea que tenemos ahora es más pequeña que la de aquellos que nos precedieron".

Tarea que ha resumido en que "los mayores puedan sentarse en un banco con seguridad y que las mujeres puedan caminar seguras por la calle. Nos estamos condenados a soportar a Pedro Sánchez ni a este Gobierno traidor que ha vendido los intereses de España", ha incidido.

Antes de Abascal fue el turno del candidato al Congreso por Zamora, Miguel Suárez, que ha señalado que "gracias a la Ley de Nietos, parada por la acción de VOX, ya hay más censados en el extranjero en Castilla y León que votantes en toda Zamora".

En cuanto a las reivindicaciones históricas de la provincia ha enumerado, sin profundizar en exceso, la N-122 o las paradas del AVE en Sanabria, cuestiones que dependen de un ministro, Óscar Puente, que "se ríe del estado de los trenes y de los 46 españoles que nunca llegaron a su destino" en el accidente de tren del pasado enero.

Con Vox, ha insistido, "volveremos a vivir en nuestra tierra, a formar una familia y a ver crecer a nuestros hijos", añadió.

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox en Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado que los compromisos políticos adquiridos con los ciudadanos en marzo, en las elecciones a la Junta, "ya se están cumpliendo". Esto, frente a la "política criminal de Sánchez".

De nuevo sobre la inmigración, gran tema del primer acto de campaña de Vox en Zamora, Pollán ha indicado que "los traslados forzosos de menas a Castilla y León se están recurriendo, acción con la que la Justicia nos está dando la razón".