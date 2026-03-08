Abascal reitera que no quieren "sillones" para sus candidatos, sino acuerdos para que haya "cambio de rumbo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de Vox en Medina del Campo. - VOX YOUTUBE

VALLADOLID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado este domingo que su formación está interesada en que haya un acuerdo con el Partido Popular pero no para que sus candidatos den Extremadura, Aragón, o incluso en Castilla y León, se sienten en "sillones", sino para que se produzca un "verdadero cambio de rumbo" en esas comunidades.

En un mitin celebrado en Medina del Campo, en el que ha estado acompañado por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, Abascal ha repasado de nuevo los cruces de declaraciones sobre las negociaciones para un pacto de investidura de la 'popular' María Guardiola en Extremadura.

Abascal ha subrayado que cualquier negociación con el Partido Popular se basará en "medidas, plazos y garantías de cumplimiento". "Olvidaros de los cargos. Cualquier cosa que oigáis de que queremos vicepresidencias, consejerías, es mentira", ha aseverado el líder de Vox ante los asistentes.

En este sentido, ha explicado que el interés de su partido radica exclusivamente en conocer si existe una voluntad real de modificar la dirección política en las instituciones, antes de pasar a "hablar de gobiernos".

Abascal ha puesto como ejemplo la situación en Extremadura, donde después de los resultados electorales, que a su juicio otorgaron al partido el "doble de apoyo", ha advertido de que serán también "el doble de exigentes" en las negociaciones, en las que ha culpado al PP de "dilatar" el proceso.

Asimismo, el dirigente político ha desmentido otra vez las recientes declaraciones del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, sobre la supuesta falta de voluntad de Vox para reunirse.

"Tenemos el acta de la reunión con el señor Tellado esta misma semana. Solo un poco antes de que él lo dijera", ha revelado Abascal, quien ha instado a los 'populares' a "rectificar" para evitar que su formación tenga que mostrar dicho documento para no quedar como "mentirosos".

Finalmente, el presidente de Vox ha reiterado que, si no se garantiza un cambio de rumbo tanto en Aragón como en Extremadura o Castilla y León, el Partido Popular tiene al "Partido Socialista para aplicar las mismas políticas que en Bruselas".

"No vamos a hablar de gobiernos ni de puestos de ninguna manera si no estamos convencidos de que hay cambio de rumbo", ha concluido.