Abascal sostiene que a Sánchez "le gusta más una guerra que a un tonto un lápiz" mientras "se disfraza de pacifista"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, comparece ante los medios en Astorga (León) en un acto de campaña electoral. - EUROPA PRESS

ASTORGA (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha manifestado este martes que a Pedro Sánchez "le gusta más una guerra que a un tonto un lápiz" mientras "se disfraza de pacifista" y "se agarra" a cualquier guerra pasada, presente o futura "con tal de que no se hable de su corrupción".

"Pedro Sánchez se disfraza de pacifista y, a la vez, mandamos una fragata. Pedro Sánchez hace que se opone al presidente de los Estados Unidos y a la vez está la ministra de Defensa diciéndole al embajador de Estados Unidos que ella está con Trump. Esto es toda una estafa y una mentira absolutamente insoportable", ha recalcado.

Abascal se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por la posición de Vox ante la comparecencia de Sánchez el próximo 25 de marzo en el Pleno del Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Según ha declarado, la posición de Vox es la de "denuncia" del Gobierno, "mafioso" y "criminal", que, en su opinión, ha "empobrecido" a la ciudadanía y ha hecho la vivienda "mucho más inalcanzable". "Por lo tanto hablar de escudo social en estos momentos es un auténtico insulto. Pedro Sánchez tiene que tirar la toalla y tiene que entregar la voz a los españoles", ha apostillado.

En cuanto a lo que el presidente del Gobierno pueda manifestar en torno a la guerra en Irán en su comparecencia del 25 de marzo, ha asegurado que "importa un bledo" y "no se puede tomar en serio" una en una legislatura "agónica de la mentira, de la traición y de la corrupción".

Para el líder de Vox no se puede hablar "con seriedad" con Pedro Sánchez de política internacional, de política nacional, de políticas fiscales o de las necesidades sociales de los españoles. "A Pedro Sánchez no se le puede tomar en serio en nada porque no cree en absolutamente en nada más que en permanecer en el poder un rato más", ha concluido.

Santiago Abascal ha efectuado estas declaraciones en Astorga (León), en una comparecencia ante los medios de comunicación con motivo de los actos de la campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo día 15 en Castilla y León.