Abascal se suma al minuto de silencio en Valladolid, aunque al margen de la corporación local

1129428.1.260.149.20261028210356 El presidente de Vox, Santiago Abascal, se suma al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha sumado al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Valladolid en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), si bien lo ha hecho al margen de la corporación local y de las autoridades autonómicas y estatales que han estado presentes en el homenaje.

Abascal se ha dirigido al Consistorio vallisoletano después de participar en un breve acto de partido en la Feria de Muestra y tras anunciar su rechazo a suspender su campaña tras al considerar que su deber es denunciar la "insoportable degradación" de las infraestructuras.

"¿Por qué Vox no cancela esa campaña electoral? Porque Vox no está de fiesta. Porque Vox trabaja. Porque es nuestro deber estar aquí. Claro que estamos de luto. Pero que no utilicen el luto para callarnos. Que no utilicen el luto para decir que los políticos tenemos que ser plañideras en los funerales que se respira en los minutitos de silencio, pero que tenemos que tener la boca cerrada. Si tenemos un deber hoy es defender a los españoles, defender a nuestros compatriotas frente a esta organización criminal --en referencia al Gobierno--", ha argumentado minutos antes en su intervención en el acto de partido.

Antes de finalizar su discurso, ha animado a todos los que han acudido al mitin a seguirle desde el recinto ferial hasta el ágora vallisoletana donde ha llegado en una comitiva formada por seis vehículos y escoltado por la Policía Nacional.

Lo ha hecho diez minutos antes y cuando parte de las autoridades locales se encontraban ya a las puertas del Ayuntamiento con su alcalde a la cabeza, Jesús Julio Carnero, concejales de todos los partidos políticos, los consejeros Luis Miguel González Gago y María González Corral, la cabeza de lista por el PP de Valladolid al Congreso, María Pardo, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar.

Abascal, no obstante, ha optado por alejarse unos metros para aparecer cuando faltaban dos minutos para las 20.00 horas. Se ha situado en un lateral junto al cabeza visible de Vox en Castilla y León y vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, y simpatizantes que le han seguido y se han agolpado en esa zona.

El más de millar de personas que se ha dado cita en la Plaza Mayor ha comenzado a aplaudir y, una vez finalizado el minuto de silencio, han pedido la dimisión de Óscar Puente y han despedido al líder de Vox al grito de ¡presidente, presidente!