Abascal ve "invalorable" el CIS y afirma que los datos del Gobierno son "mentira": "Algún día pagarán por ello"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en Lerma (Burgos) - VOX

LERMA (BURGOS), 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tachado de "invalorable" la encuesta preelectoral que ha dado a conocer este viernes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y ha asegurado que todos los datos que ofrece el Gobierno en este ámbito u otros, como la criminalidad, son "mentira", razón por la que ha señalado que quienes "cocinan estas cifras algún día pagarán por ello".

En estos términos se ha expresado el máximo responsable de Vox en declaraciones a los medios en el marco de su visita a la localidad burgalesa de Lerma, en las que ha remarcado que las encuestas nacionales "obedecen a una estrategema" del presidente, Pedro Sánchez.

"Desconfío de cualquier dato de este Ejecutivo ocupado por una mafia", ha incidido el máximo responsable de Vox, para después criticar que el PSOE "llegara incluso a alterar sus propias elecciones internas al meter el voto de cuatro rumanos".

Por todo ello, ha considerado que si los socialistas son "capaces de estafar a sus propios militantes, qué no serán capaces de hacer con el resto de los españoles, muchos de los cuales no les votan y no confían en ellos".

"Yo no confío ni en los datos económicos de este Gobierno, ni en los datos de criminalidad. Confío en lo que veo en la calle y lo que veo es una gran indignación porque la inseguridad ha crecido en España", ha apostillado.

De hecho, se ha mostrado convencido de que "algún día, cuando cambie el Ejecutivo central, el presidente del CIS, detrás del gobierno, comparezcan en el banquillo y den cuenta de sus manipulaciones".