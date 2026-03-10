Abascal ve "poco inteligente" que Mañueco critique a Vox y cree que le "perjudicará" después en los pactos

ASTORGA (LEÓN), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de "poco inteligente" la postura del presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, por sus críticas hacia la formación y ha advertido de que esta estrategia de "demonización", similar a la que practica el PSOE, "perjudicará" al líder 'popular' en el momento en el que deba solicitar el apoyo de Vox para una posible investidura.

Abascal, en un acto de campaña celebrado en Astorga (León), ha tildado de "ridículos" los comentarios de Mañueco y ha señalado que resulta contradictorio tachar de socios a quienes, según las críticas del PP, "quieren tirar seres humanos al mar". A su juicio, estas afirmaciones obedecen a la "incapacidad" del PP para abordar cuestiones concretas y a la ausencia de un discurso único en todo el territorio nacional.

Para el líder de Vox, en estas elecciones sólo se dirime la "mezcla" de fuerzas entre el PP y su formación, ya que considera que la izquierda no tiene opciones de sumar una mayoría alternativa. Abascal ha asegurado que, si la fuerza de Vox es reducida, el PP mantendrá las políticas tradicionales, mientras que un resultado amplio para su partido obligará a los populares a "rectificar" y negociar medidas concretas "medida a medida".