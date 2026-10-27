Abdul Diallo y Paco de la Rosa encabezan las listas de Frente Amplio a Congreso y Senado por Valladolid

El cabeza de lista de Frente Amplio al Senado por Valladolid, Paco de la Rosa. - IZQUIERDA UNIDA

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Abdul Gadiri Diallo Bah, representante de Movimiento Sumar, y Paco de la Rosa, de Izquierda Unida, figuran como cabezas de lista, respectivamente, al Congreso de los Diputados y al Senado en la candidatura de la coalición Frente Amplio en la provincia de Valladolid a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que por el momento tiene carácter "provisional".

Así lo han señalado fuentes de la coalición, que han explicado que esperan que tras la subsanación de errores la lista sea oficial en un plazo de 48 horas.

La confluencia de partidos de izquierda ha situado en la provincia de Valladolid a un representante de Movimiento Sumar como cabeza de lista al Congreso de los Diputados, mientras que para el Senado el primer candidato es un miembro de Izquierda Unida.

Así, Abdul Gadiri Diallo Bah, delegado sindical de Comisiones Obreras e integrante de la lista de IU-Sumar-Verdes Equo a las elecciones autonómicas del pasado mes de febrero, figura como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Valladolid.

Como número dos está la concejal de IU en Castronuño, Rosana de Castro. "Su trayectoria municipal y sus responsabilidades orgánicas dentro de Izquierda Unida avalan su participación en una candidatura que busca reforzar la presencia de la izquierda transformadora en las instituciones y defender los intereses de la clase trabajadora y de la mayoría social", han señalado fuentes de Izquierda Unida en un comunicado recogido por Europa Press.

El número tres en esta lista es Diego Fernández Pérez, que en los comicios autonómicos de marzo representó a Movimiento Sumar en la lista de la mencionada coalición; en el cuatro, Patricia Vaquero del Campo y en el cinco, Jorge López López, miembro de IU en Portillo.

Entre los suplentes hay representantes de Izquierda Unida en municipios de la provincia, como Alba Hernández, de Villanueva de Duero; Nunilo Gato, de Tiedra; y Guía Rodríguez, de Tordesillas.

En cuanto al Senado, tal y como ha informado Izquierda Unida el excoordinador de IU Valladolid y exconcejal en Medina del Campo, Paco de la Rosa, encabezará la apuesta de la formación en la lista de Frente Amplio con el objetivo de "cambiar la correlación de fuerzas en el Senado y arrebatar representación a la derecha".

Como suplentes de Paco de la Rosa figurarán Victoria Moyano, de Tudela de Duero, y Jesús Salamanca, de Laguna de Duero, ambos con "trayectoria de compromiso político en Izquierda Unida y en sus respectivos municipios".