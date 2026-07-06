Abierta la inscripción para la nueva Lanzadera de Empleo en Ávila, que comienza en agosto

ÁVILA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La inscripción para la nueva Lanzadera de Empleo en Ávila ya está abierta hasta el próximo 17 de agosto, mes en el que empezará la actividad bajo el título 'Lanzadera de Empleo Nómada', con duración hasta enero de 2027.

La iniciativa se enmarca en el proyecto 'Hubs de Activación de la Empleabilidad', que regresa con la puesta en marcha de 24 nuevas Lanzaderas de Empleo que ofrecerán orientación laboral, totalmente gratuita y adaptada a las últimas tendencias del mercado laboral actual, a más de 600 personas en desempleo.

Se han abierto diferentes centros Hub en España en los últimos meses, que facilitan la puesta en marcha de Lanzaderas de Empleo como la de Ávila, en formato semipresencial y con orientación actualizada a personas en desempleo mayores de 18 años.

Estará guiada por especialistas y adaptada a las necesidades de sus participantes, de manera que atenderá también a su especial situación de vulnerabilidad, según han informado desde el proyecto Hubs de Activación de la Empleabilidad.

'Hubs de Activación de la Empleabilidad' está impulsado por Fundación Santa María la Real, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003); la financiación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León - ECYL y la colaboración de del Ayuntamiento de Ávila y de Fundación Ávila.

A través de los diferentes centros HUB abiertos se impulsa la inserción laboral con orientación actualizada y personalizada por especialistas. Su objetivo es activar personal y profesionalmente a personas en desempleo, mejorar su empleabilidad con competencias transversales y las habilidades demandadas, además de reducir la brecha digital y fomentar las competencias verdes.

Así, sus participantes reciben apoyo en intermediación laboral, salud mental y gestión del estrés ante el desempleo o la incertidumbre laboral, y se preparan en equipo para superar entrevistas de trabajo, manejar herramientas digitales actuales y enfocarse hacia su objetivo profesional con la guía de especialistas.

Pueden participar en esta Lanzadera de Empleo personas en desempleo, mayores de 18 años, de cualquier sector profesional o nivel educativo, que residan en Ávila.

Las personas interesadas pueden apuntarse antes del 17 de agosto en el siguiente formulario online https://hubsempleabilidad.com/inscribete/ .

Con el fin de poder actualizarse en la búsqueda de empleo hasta el inicio de las Lanzaderas de Empleo, el programa cuenta con 'Kits de empleabilidad' descargables, con consejos prácticos a disposición de las personas en desempleo a través de su web.

Este programa ya ha realizado cuatro rondas desde su lanzamiento en 2024, con la participación de 2.419 personas en desempleo de los centros HUB de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y País Vasco.

Así, ya hay 1.063 participantes que han encontrado trabajo por cuenta ajena en diferentes sectores profesionales, 14 personas han emprendido y 165 han ampliado su formación reglada para acceder a nuevos puestos de trabajo.

Esto supone un balance temporal de cerca del 50 por ciento de mejora de su situación laboral y aún no ha finalizado la actual ronda, donde sus equipos están inmersos en entrevistas y en contacto

Fundación Santa María la Real ha puesto en marcha Lanzaderas de Empleo en otras modalidades en Ávila, en las que han participado 425 personas en desempleo y 261 de ellas mejoraron su situación laboral tras encontrar un trabajo por cuenta ajena, emprender o participar en una formación.