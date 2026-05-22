Abiertas las inscripciones para los programas de voluntariado ambiental en la Red de Centros de Recuperación de CyL

Abierta la convocatoria para participar en el programa de Voluntariado Ambiental de los Centros de Recuperación y Recepción de animales silvestres de Castilla y León - JCYL

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ha abierto el plazo de inscripción para los programas de voluntariado ambiental 2026 en los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid y Burgos, y en el Centro de Recepción de Fauna (CRF) de Villaralbo, Zamora.

Los programas de voluntariado ambiental de la Fundación Patrimonio Natural, que cumplen su sexta edición en Valladolid, su segunda en Burgos y su tercera en Zamora, tienen como objetivo involucrar a la ciudadanía en la conservación de la fauna autóctona a través de tareas de cuidado, rehabilitación y enriquecimiento ambiental.

Estos centros no sólo desempeñan una función asistencial, sino también preventiva y de sensibilización, que contribuye a mejorar el conocimiento sobre las principales amenazas que afectan a la fauna silvestre y fomentando la colaboración ciudadana en su protección.

A lo largo de 2025, la Red de Centros de Recuperación de Castilla y León ha registrado un total de 8.335 entradas, de las cuales 7.664 corresponden a ejemplares de fauna silvestre, lo que supone el 94 por ciento del total.

Las principales causas de ingreso son la recogida de pollos y crías (34,1 por ciento) y los traumatismos de origen desconocido (16,2 por ciento), lo que pone de manifiesto la importancia de la sensibilización ciudadana y la intervención temprana.

La recogida de los animales se realiza mayoritariamente por celadores de medio ambiente y técnicos de la Consejería (52 por ciento), seguida de la colaboración de particulares (30 por ciento), con un aumento significativo de avisos durante los meses de primavera y verano.

VOLUNTARIADO DE JUNIO A SEPTIEMBRE

Los CRAS de Valladolid y Burgos, y el CRF de Zamora desarrollarán su programa de voluntariado entre el 3 de junio y el 8 de septiembre de 2026, con turnos de mañana (9.00 a 14.00 horas) y tarde (14.30 a 19.30 horas).

Los voluntarios participarán en labores diversas como la alimentación de pollos huérfanos, mantenimiento de instalaciones, preparación de alimentos y enriquecimiento ambiental para mejorar el bienestar de los animales.

Entre las especies predominantes que son atendidas por los voluntarios se encuentran los vencejos, golondrinas, aviones y un gran número de paseriformes y fringílidos de diferentes especies, tales como gorriones, jilgueros, pardillos, verderones y colirrojos, entre otros.

El plazo de inscripcion permanecerá abierto hasta el 31 de mayo de 2026. En el caso de que no se hayan cubierto las plazas, se podrán recibir inscripciones hasta diez días antes del inicio de cada turno.

Los interesados deberán descargar el formulario en www.patrimonionatural.org y enviarlo al correo del centro correspondiente.

En el caso de Valladolid el correo es cras.valladolid@patrimonionatural.org, con el asunto 'Voluntariado 26 y nombre y apellido'); en Burgos el correo es cras.burgos@patrimonionatural.org, con el asunto 'Voluntariado 26 y nombre y apellido', y en Zamora al cras.zamora@patrimonionatural.org, con el asunto 'Voluntariado 26 y nombre y apellido').

Una vez finalizado el periodo de voluntariado, se expedirá un certificado que se entregará a los voluntarios que hayan participado.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

En cuanto a los requisitos de participación, los interesados deberán tener una edad mínima de 18 años, la motivación por la recuperación de fauna silvestre autóctona y las ganas de aprender y el interés por el medio natural.

Para un correcto funcionamiento del voluntariado, la disponibilidad mínima será de 14 días, en turno de mañana o de tarde.

Todos los voluntarios estarán tutelados por el personal de los centros, quienes serán los encargados de asignar las funciones a cada una de las personas participantes.

Se realizará una selección de aquellos que cumplan el perfil buscado entre todas las solicitudes presentadas para este programa de voluntariado y se dará preferencia a las de mayor duración y prioridad a los solicitantes que hayan participado anteriormente en el voluntariado del CRAS o en otros centros de recuperación.