Abierto el paso peatonal en los túneles de la calle Príncipe de San Andrés (León) tras las labores de desagüe

Paso peatonal de los túneles de la calle Príncipe de San Andrés del Rabanedo, que desde anoche se encuentra abierto a los peatones. - AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) ha informado de que el paso peatonal de los túneles de la calle Príncipe ya se encuentra abierto a los peatones desde ayer por la noche, tras una intensa jornada de trabajos de desagüe.

Las labores, que arrancaron ayer y se han extendido durante toda la madrugada, continuarán en las próximas horas con el objetivo de retirar completamente el agua acumulada y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para poder abrir el paso al tráfico rodado.

Hasta que no se den estas condiciones, los vehículos no podrán circular por los túneles, priorizando en todo momento la seguridad de la ciudadanía, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León).

El Consistorio ha recordado que el anterior equipo de Gobierno municipal no recepcionó formalmente la obra, ya que abrió los pasos "sin firmar el acta de recepción correspondiente". Dicha acta, fechada el 10 de junio del 2022, es el documento que permitía activar la garantía ofrecida por ADIF para solventar las incidencias que pudieran surgir tras la puesta en marcha de la infraestructura.

Una vez entró en funcionamiento el mantenimiento pasó a ser competencia municipal. Al no firmarse dicha acta, el anterior Gobierno "privó al Ayuntamiento de poder exigir la garantía", lo que ahora dificulta la resolución de problemas como los actuales. "De aquellas prisas, estos problemas", ha señalado al respecto la UPL.

SOTERRAMIENTO, "ÚNICA SOLUCIÓN"

Según ha manifestado el Consistorio, los episodios de inundaciones registrados en estos pasos "vuelven a poner de manifiesto que la única solución definitiva es el soterramiento de las vías del tren" a su paso por Trobajo del Camino. "Más túneles supondría cometer los mismos errores", ha añadido.

En este contexto, fuentes municipales han apuntado que se seguirá informando puntualmente sobre la evolución de los trabajos y la reapertura al tráfico rodado cuando sea "plenamente seguro" hacerlo.