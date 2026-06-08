Abierto el plazo para cubrir cien plazas de los campamentos 'Funny Week' del Ayuntamiento de Burgos

BURGOS 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha abierto este lunes el plazo de inscripción para los campamentos de verano del programa 'Funny Week', una iniciativa de la Concejalía de Juventud que cumple su tercer año consecutivo y que ofrece un total de 100 plazas en el albergue juvenil de Espinosa de los Monteros, gestionado por la Junta de Castilla y León.

El concejal de Juventud, Carlos Niño, ha presentado los detalles de esta convocatoria, dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años empadronados en la capital burgalesa. Las plazas se distribuirán a partes iguales en dos turnos: el primero, para menores de 12 a 14 años, se desarrollará del 23 al 30 de agosto; el segundo, enfocado a adolescentes de 15 a 17 años, tendrá lugar del 30 de agosto al 6 de septiembre de 2026. El Consistorio reservará un 6 por ciento de las plazas para entidades sociales.

Niño ha destacado el atractivo de un programa que fomenta "la multiaventura y la convivencia" y que incluye en su precio el transporte de ida y vuelta desde Burgos, los desplazamientos internos, alojamiento en régimen de pensión completa, material necesario, seguro de accidentes y la supervisión de un equipo técnico especializado.

Las solicitudes podrán formalizarse desde hoy y hasta el próximo 21 de junio a través de los formularios habilitados en la página web municipal. El precio de la actividad para las familias será de 90 euros.

Desde la concejalía han hecho un llamamiento para evitar que se dupliquen las peticiones, advirtiendo de que estas serán desestimadas de forma automática. El máximo de solicitudes permitido por cada solicitante se ha fijado en cuatro.

Según el calendario avanzado por Carlos Niño, la lista provisional de admitidos se publicará el 24 de junio. Posteriormente, se abrirá un periodo para la gestión de vacantes o posibles anulaciones que permita dar entrada a los jóvenes que queden en lista de espera.