Abierto el plazo para elegir el cartel anunciador de las Fiestas de Navidad en León

Archivo - Momenbto del encendido navideño en la capital leonesa en 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Comercio, Consumo y Fiestas, ha abierto la convocatoria del certamen para seleccionar el 'Cartel Anunciador de las Fiestas de Navidad León 2026', tras la publicación este miércoles de las bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El concurso está dotado con un premio principal de 1.250 euros para la propuesta ganadora, además de un primer accésit de 100 euros y un segundo accésit de 50 euros.

Tras la publicación de las bases en el BOP, el plazo de presentación de trabajos se abre este jueves y finalizará el 2 de diciembre a las 14.00 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

A la convocatoria podrán concurrir creadores y artistas plásticos, diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos, tanto españoles como extranjeros. Para garantizar la rotación y el fomento de nuevos talentos, no podrán participar los empleados del Ayuntamiento ni los ganadores del primer premio de las dos últimas convocatorias festivas de la capital (San Juan y San Pedro 2026 y San Froilán 2026).

Los participantes dispondrán de completa libertad conceptual para el desarrollo y tratamiento de sus proyectos, que deberán ser originales e inéditos y no haber sido presentados en otros certámenes. La temática deberá reflejar de forma clara el espíritu festivo, la tradición, la participación y la proyección exterior de León durante la época navideña, además de reunir las condiciones técnicas necesarias de belleza gráfica y eficacia visual.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

El diseño del cartel podrá realizarse en cualquier técnica pictórica, fotográfica o de diseño por ordenador. Los carteles deberán presentarse en orientación vertical con unas dimensiones de 50 por 70 centímetros, impresos sobre cartón pluma blanco y dentro de un sobre o envoltorio cerrado, sin cristal.

La obra deberá incluir obligatoriamente el texto 'NAVIDAD 2026' y la palabra 'LEÓN' --que pueden figurar juntos o separados--, los logotipos oficiales del Consistorio leonés y un espacio reservado para la posterior inclusión del código QR de descarga del programa oficial.

Como medida para garantizar el anonimato, las obras no irán firmadas e incluirán en el reverso un lema identificativo. En caso de haber utilizado herramientas de Inteligencia Artificial para la producción de la obra, los autores deberán indicarlo expresamente mediante las siglas 'IA' en el reverso y precisar si la generación ha sido total o parcial.

ENTREGA

Las propuestas se podrán entregar de forma presencial o por correo postal/mensajería en el Registro General del Ayuntamiento de León (Avenida Ordoño II, número 10, 24001 León) e indicar en el asunto 'Convocatoria para el Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas de Navidad León 2026'. En el caso de los envíos por correo formalizados en las últimas 72 horas del plazo, los concursantes deberán remitir el justificante de envío al correo fiestas@aytoleon.es.

La selección de la obra ganadora corresponderá a un jurado presidido por la concejala del área de Fiestas y compuesto por profesionales del ámbito del diseño, el arte, la moda, la comunicación, el marketing y la representación vecinal.

El autor o autora del cartel seleccionado deberá facilitar posteriormente las adaptaciones requeridas para los soportes digitales y la campaña de difusión institucional de la programación navideña.