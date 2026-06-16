Abierto el plazo de inscripción al Concurso Internacional para elegir a las mejores patatas bravas del mundo en Palencia

Presentación de una nueva edicióndel Concurso Internacional de Patatas Bravas que se celebrará en septiembre en Palencia. - AYTO PALENCIA

PALENCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Palencia acogerá la séptima edición del Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas, 'Una de Bravas', el próximo mes de septiembre y en la que en fase final competirán las 18 mejores recetas seleccionadas por un jurado profesional.

Así lo han anunciado este martes los organizadores durante su presentación de la próxima edición y quienes han anunciado que desde desde hoy, y hasta las 23:59 horas del 9 de septiembre, los cocineros en activo que representen a un establecimiento hostelero, tanto dentro como fuera de España, pueden enviar la receta y dos fotografías de su plato mediante el formulario disponible en palenciabrava.es y impulsapalencia.com

La cuota de inscripción es de 50 euros y será un comité técnico quien evaluará todas las propuestas y seleccionará las 15 mejores recetas y anunciará sus autores. Estos finalistas se unirán a los tres clasificados palentinos procedentes de la eliminatoria local para configurar así contar con 18 aspirantes a las mejores Patatas Bravas del mundo.

La concejal de Impuso Económico , Judith Castro, ha destacado durante la presentación que el impacto mediático de la pasada edición fue "muy importante" por lo que en este 2026 el objetivo es extender ese éxito de Palencia Brava "para que complemente el atractivo turístico palentino a lo largo de todo el verano".

Por su parte, el productor ejecutivo de 'Palencia Brava', Javier San Segundo, ha insistido en que se trata de una cita consolidada y es "el epicentro mundial de la tapa más democrática y exigente de España" para elegir las mejores patatas bravas "en l en las que se va a valorar tanto los sabores tradicionales como los de vanguardia".

La final se celebrará el lunes 28 de septiembre y los concursantes cocinarán en directo, en formato showcooking, en el Hotel Rey Sancho.

El jurado valorará viabilidad en barra, salsa, punto de cocción de la patata, sabor global, creatividad y presentación, tal como establecen las bases. Además, el certamen contará por segundo año consecutivo con un jurado popular que entregará un premio independiente.

El concurso repartirá 4.500 euros, con un primer premio de 1.500 euros en metálico, un segundo de 1.000 euros y un tercero de 500 euros, además de premios especiales aportados por los patrocinadores.

También se otorgará una Mención Especial del Jurado, un Premio Alimentos de Palencia y Premios a la Innovación y a la Estética. A todos ellos se suma el premio especial del Jurado Popular.

Igualmente, todos los galardonados recibirán un diploma original del pintor palentino Antonio Capel.

El concurso 'Una de Bravas' cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Palencia, la Agencia de Desarrollo Local, la Diputación de Palencia y Alimentos de Palencia, además de otras empresas patrocinadoras.