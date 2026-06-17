Abierto el plazo para participar en el 74 Premio de Novela Ateneo Ciudad de Valladolid, dotado con 20.000 euros

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid y el Ateneo han convocado el 74 Premio de Novela Ateneo - Ciudad de Valladolid, dotado con 20.000 euros y la publicación de la obra a cargo de 'Menoscuarto Ediciones'.

A este premio pueden concurrir escritores mayores de edad y de cualquier nacionalidad, con una o varias obras originales, inéditas y de tema libre, siempre que no hayan resultado ganadores de este galardón en ediciones anteriores.

El plazo de recepción de originales permanecerá abierto hasta el próximo 9 de octubre.

Las novelas que concurran a la convocatoria deberán ser remitidas por correo postal a la Casa de Zorrilla - Fundación Municipal de Cultura. El jurado, compuesto por escritores y críticos literarios de reconocido prestigio, hará público su fallo en un acto institucional en abril, mes del libro.

La entrega del galardón, por su parte, tendrá lugar en el momento de presentación de la obra ya editada, en el marco de la Feria del Libro de Valladolid.

Las bases completas del premio están disponibles en www.cultura.valladolid.es

Se trata de uno de los galardones literarios más prestigiosos del país y el segundo más antiguo de España -sólo por detrás del Premio Nadal-. Desde 2021 la organización cuenta con 'Menoscuarto Ediciones' para la publicación de la novela ganadora, sello de demostrada implicación con el premio y de dilatada experiencia que garantiza la distribución y difusión a nivel nacional tanto de la obra de su autor.