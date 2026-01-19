Abierto el plazo para los Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y Novela 2026

SALAMANCA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto el plazo para participar en la nueva edición de los premios Ciudad de Salamanca de Poesía y de Novela, organizados a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Todas las personas que estén interesadas en participar en cualquiera de los dos certámenes deberán enviar sus originales a través de la plataforma mundoarti antes del próximo 13 de marzo.

Las bases que regulan ambos certámenes están disponibles en la página web www.ciudaddecultura.org, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El Premio Ciudad de Salamanca de Novela se creó en 1998 y este año llegará a su XXX edición. El Jurado de este premio está presidido por Luis Alberto de Cuenca y forman parte de él Emilio Pascual, José Antonio Cordón, Carmen Posadas, Celia Aramburu y Eduardo Riestra.

Según las bases del mismo podrán concurrir obras originales que cumplan los siguientes requisitos: ser inéditas, estar escritas en español, no haber sido premiadas en otro concurso ni hallarse pendientes de fallo en cualquier premio y que tengan una extensión mínima de 100 páginas en formato DIN A-4 y máxima de 200 páginas.

La dotación económica del premio es de 15.000 euros, además de la publicación y distribución de la obra premiada por la editorial Ediciones del Viento.

Respecto al Premio Ciudad de Salamanca de Poesía llegará este año a su XXIX edición y podrán concurrir todos aquellos originales que cumplan los siguientes requisitos: ser inéditos, estar escritos en español, no haber sido premiados en otro concurso ni hallarse pendientes de fallo en cualquier premio y que tengan una extensión mínima de 500 versos en formato DIN A-4.

Este premio está dotado con 8.000 euros, además de la publicación y distribución de la obra premiada por la editorial Reino de Cordelia.

El jurado está presidido por Antonio Colinas y forman parte de él Asunción Escribano, César Antonio Molina, Fermín Herrero, José Luis Puerto, Juan Antonio González Iglesias y Jesús Egido.

La entrega de los premios y la publicación de las obras ganadoras será antes de que finalice el año 2026.