Abierto el plazo para solicitar las ayudas de la Diputación de León destinadas a la limpieza de fosas sépticas

Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar las subvenciones de la Diputación de León destinadas a financiar los trabajos de limpieza de fosas sépticas en los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes y sus juntas vecinales está abierto, tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Las ayudas, correspondientes al periodo 2026/2027, cuentan con una dotación presupuestaria global de 150.000 euros y podrán cubrir hasta el 90 por ciento del importe de la factura correspondiente a los trabajos de limpieza y gestión del material extraído, excluido el IVA, con un límite máximo de 600 euros por solicitante y fosa séptica.

La ayuda podrá concederse una única vez por cada fosa séptica durante el periodo subvencionable, comprendido entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de octubre de 2027, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El presupuesto se distribuirá inicialmente en tres periodos de 50.000 euros cada uno. El primero permanecerá abierto desde el 4 de noviembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027; el segundo comprenderá del 1 de marzo al 30 de junio de 2027, mientras que el tercero se extenderá del 1 de julio al 31 de octubre de ese mismo año.

Las cantidades que no se agoten en alguno de los periodos podrán incorporarse al siguiente. Asimismo, las solicitudes que no puedan ser atendidas por falta de crédito presupuestario podrán trasladarse al plazo posterior y mantendrán la preferencia aquellas que hayan obtenido una mayor puntuación.

En el tercer periodo también podrá utilizarse el crédito sobrante de una de las partidas destinadas a ayuntamientos o juntas vecinales para atender solicitudes de la otra modalidad de beneficiarios que se hayan quedado sin financiación.

SOLICITUDES

Las entidades interesadas deberán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Diputación de León. El plazo máximo para resolver cada procedimiento será de 90 días naturales desde la finalización del correspondiente periodo de presentación.

Se considerarán gastos subvencionables los trabajos de extracción y gestión de los lodos procedentes de fosas sépticas que no permitan la estabilización ni el secado de los fangos generados. Estas actuaciones deberán realizarse de acuerdo con la normativa vigente en cada momento en materia de gestión de residuos. Asimismo, será necesario acreditar que los fangos, lodos o residuos extraídos han sido retirados y gestionados conforme a la legislación aplicable. La justificación deberá presentarse en el plazo máximo de un mes desde la notificación de la concesión