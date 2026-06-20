Abierto el plazo para solicitar el permiso de actuaciones musicales en terrazas en las Fiestas de Valladolid

VALLADOLID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para la realización de actuaciones musicales en terrazas en la vía pública con motivo de la celebración la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2026.

Para extender las autorizaciones, todos los establecimientos hosteleros interesados deberán solicitar antes de las 15.00 horas del lunes 13 de julio de 2026 el permiso para la celebración de actuaciones musicales en su terraza, según ha detallado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Una vez analizadas las solicitudes, el Consistorio, en función de los emplazamientos solicitados, así como el día, el horario, y otros requisitos, extenderá las autorizaciones oportunas a estas actuaciones musicales.

La solicitud se deberá presentar a través del siguiente enlace: https://sede.valladolid.es/opencms/opencms/system/modules/se...