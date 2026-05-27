La Abogacía de CyL debate en Zamora sobre justicia y su impacto para elevar conclusiones al TSJCyL . - ABOGACÍA DE CYL

ZAMORA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía de Castilla y León se reúne desde hoy en Zamora durante tres días para analizar en el V Congreso de la Abogacía de CyL el sistema judicial y su impacto en la ciudadanía. La ley de Eficiencia, la territorialidad, la inteligencia artificial y el turno de oficio serán el eje de un debate cuyas conclusiones se elevarán a la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, órgano autonómico presidido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que busca mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, con especial atención a la accesibilidad universal.

El Teatro Ramos Carrión de la capital zamorana acoge esta cita que convierte a la ciudad en el epicentro de la profesión en la Comunidad y que reunirá a más de 200 letrados y alrededor de una veintena de ponentes. Los retrasos derivados de la adaptación al nuevo modelo organizativo de la Justicia, las desigualdades entre el medio rural y las capitales por la creciente comarcalización, el funcionamiento del turno de oficio y los nuevos desafíos que plantea la inteligencia artificial son los principales problemas que se pondrán sobre la mesa, por la especial incidencia que tienen en la relación de la abogacía con la ciudadanía.

La apertura de la cita ha contado con las intervenciones de la vicepresidenta primera del CACYL y decana del Ilustre Colegio de Abogados de Zamora, Ana Martín García; el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes; el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo; y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde- Pumpido, quien ha incidido durante su discurso en el papel de la abogacía en cuanto a la defensa de los derechos constitucionales.

"Para Zamora es un orgullo acoger a la abogacía de Castilla y León en un encuentro que nace con la vocación de analizar los grandes retos actuales de la Justicia y contribuir, desde el diálogo y la reflexión conjunta, a mejorar un servicio esencial para la ciudadanía", asegura Ana Martín.

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El contenido del programa abordará cuatro cuestiones principales que analizarán la relación de la ciudadanía con la Justicia. La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha ido entrando en vigor progresivamente en el último año, centrará buena parte del congreso, especialmente en lo relativo a la implantación de los tribunales de instancia y la consiguiente desaparición de los juzgados unipersonales.

En este aspecto, la abogacía ha mostrado en reiteradas ocasiones inquietud ante el retraso que esta reestructuración está generando en los procedimientos, al tratarse de un modelo organizativo de mayor complejidad.

Por otro lado, la territorialidad y el acceso a la Justicia en Castilla y León se abordarán como uno de los grandes retos estructurales en una Comunidad particularmente extensa. El congreso analizará el impacto de la reciente comarcalización, que afecta en especial a las provincias de León y Valladolid al centralizarse las secciones de Violencia sobre la Mujer en sus capitales y en Ponferrada desde el pasado 1 de enero, lo que obliga a muchas víctimas a recorrer largas distancias para prestar declaración y genera desigualdades en función del lugar de residencia.

Ante esta situación, la abogacía ha propuesto reforzar las oficinas municipales de Justicia con medios suficientes que garanticen una atención judicial de proximidad independientemente de la ubicación física del tribunal.

La inteligencia artificial será otro de los ejes centrales del programa, con ponencias que analizarán sus posibilidades y límites en el ámbito jurídico. La aplicación de estas herramientas ya está contribuyendo a agilizar la tramitación de determinados asuntos, particularmente en los monitorios o los de extranjería, con la consiguiente mejora de la eficiencia del sistema. Sin embargo, la abogacía ha incidido siempre en que la gestión de los intereses de los clientes no debe delegarse nunca en sistemas automatizados y que las actuaciones siguen dependiendo del criterio profesional.

Por último, el turno de oficio tendrá también un papel destacado en el congreso, con debates centrados en su función como servicio esencial para la ciudadanía. Se analizará su papel como garantía del acceso a la Justicia y como instrumento clave para asegurar la tutela judicial efectiva, especialmente en el caso de los colectivos más vulnerables.