La Abogacía Española reclama una nueva Ley de Justicia Gratuita, aunque "no interesa a los políticos porque no da votos"

El vicepresidente segundo del Consejo General de la Abogacía Española, Leandro Cabrera (tercero por la izquierda). - EUROPA PRESS

SALAMANCA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Consejo General de la Abogacía Española, Leandro Cabrera, ha hecho un llamamiento a reforzar el sistema de Justicia Gratuita mediante una nueva ley que reconozca su carácter de servicio público esencial y garantice unas condiciones dignas para los profesionales del turno de oficio. "La justicia en general como que no interesa mucho a los políticos porque parece que no da votos", ha asegurado Cabrera.

El representante del Consejo General de la Abogacía Española ha sido el encargado de inaugurar este jueves las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita en Salamanca. "Este tipo de actividades representan la única manera de que nos escuchen, además de alzar la voz sobre nuestra situación; que por nosotros no quede, que tengamos la tranquilidad de conciencia de que estamos haciendo lo que podemos", ha añadido.

Cabrera ha insistido en la necesidad de actualizar el marco normativo para adaptarlo a los cambios sociales y legislativos producidos en las últimas décadas. "Resulta indispensable una nueva ley reguladora", ha señalado, al reclamar que la futura norma incorpore sistemas de financiación adecuados, con retribuciones justas, y el reconocimiento expreso a los profesionales de la abogacía que prestan el servicio.

"La justicia gratuita afecta al corazón mismo del Estado de derecho. El acceso efectivo a la defensa jurídica es una condición indispensable para garantizar la igualdad y la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía", ha destacado Cabrera.

Bajo el lema 'Abogacía de Oficio: Sin defensa, no hay Justicia', el vicepresidente ha destacado que las jornadas se celebran en un momento clave, ante el anuncio de una próxima reforma legislativa, que coincide con el trigésimo aniversario de la norma. El dirigente de la Abogacía Española ha defendido el papel de los miles de profesionales que integran el turno de oficio.

UN SERVICIO DE PRIMERA CATEGORÍA

"El turno de oficio no es una asistencia de menor intensidad, ni una defensa de segunda categoría; es Abogacía en su sentido más exigente, porque significa escuchar y ayudar a los ciudadanos que no saben a quién acudir", ha asegurado durante la inauguración de las jornadas. Cabrera ha recordado que la mejora de las condiciones del turno de oficio no constituye una reivindicación corporativa, sino una exigencia democrática.

"Cuando se fortalece el turno de oficio, se fortalece el derecho de defensa. Cuando se mejora la justicia gratuita, se mejora la calidad del Estado de derecho. Cuando se dignifica la labor de quienes prestan este servicio, se dignifica también a las personas que dependen de él", ha afirmado.

El vicepresidente ha alertado, por otro lado, de que la justicia gratuita no puede sostenerse solo sobre la vocación de sus profesionales. "La vocación es imprescindible, pero no puede sustituir a la financiación adecuada, retrasos en los pagos, cargas desproporcionadas o retribuciones insuficientes. La función social de la abogacía debe ir acompañada de medios, organización, formación, reconocimiento y respeto institucional".

En su intervención, Cabrera ha dedicado unas palabras de reconocimiento a los profesionales del turno de oficio: "Gracias por vuestra entrega, por vuestra disponibilidad y por sostener, muchas veces en condiciones difíciles, una de las funciones más nobles de nuestra profesión".

El vicepresidente ha concluido reivindicando el compromiso de la Abogacía con una justicia accesible para todos y con la necesidad de construir "una justicia gratuita más fuerte, más digna y cercana", al recordar que "la justicia solo es verdaderamente justa cuando puede llegar a todos".