Los abogados vallisoletanos Luciano Díaz y Pedro Alejandre reciben la Medalla de Platino por 60 años y reclaman lealtad - COLEGIO DE ABOGADOS

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los abogados vallisoletanos Luciano Díaz y Pedro Alejandre han recibido la Medalla de Platino del Colegio de Abogados de Valladolid por sus 60 años de ejercicio profesional, una distinción que ambos letrados han acogido con "alegría" y desde la que han reivindicado la lealtad entre compañeros, la deontología y el estudio constante para las nuevas generaciones.

En declaraciones a Europa Press, ambos juristas, colegiados en 1966, han repasado seis décadas de dedicación al derecho marcadas por la transformación del oficio y por una profunda vinculación personal y familiar con la justicia, algo que les ha permitido rememorar la recepción de este reconocimiento que sólo ostentan otros tres letrados históricos de la provincia como Santiago Rodríguez Monsalve (colegiado en 1946), Mariano García Vaquero (colegiado en 1961) y Jesús Lago (colegiado en 1965).

Por un lado, Luciano Díaz ha aprovechado este homenaje para reclamar al Consejo General de la Abogacía y a los colegios que moderen y regulen la publicidad que considera "completamente desleal" entre compañeros, ya que a su juicio vulnera la "lealtad debida al colega", una de las enseñas básicas de la profesión.

Díaz ha censurado que algunos despachos se anuncien en televisión o en Internet como "fiables", como "el mejor del lugar" o bajo lemas como "si no se resuelve favorablemente no cobramos", fórmulas que ha calificado de "competencia desleal" frente a quienes defienden asuntos complejos sin garantías de éxito.

"La mejor publicidad es la que se puede hacer un cliente al que has atendido, has aconsejado convenientemente y le has resuelto razonablemente un asunto", ha asegurado el letrado, quien ha defendido que el prestigio profesional basado en la deontología es lo que permite "vivir de la profesión" toda la vida.

También ha calificado de "dolorosísimo" los ataques a la misión de la justicia por parte de otros poderes del Estado y ha lamentado que la Fiscalía General y la Abogacía del Estado hagan "oídos sordos" ante estas situaciones.

Pese a haber abandonado el ejercicio activo, Luciano Díaz ha subrayado que mantiene una estrecha relación familiar con el ámbito jurídico, ya que cuenta con dos hijas, un yerno y dos nietos abogados, además de otro yerno que es juez.

Al hacer balance de sus seis décadas de carrera, ha reconocido que en el recuerdo causan "más pesar los asuntos que se pierden que alegría todos aquellos que se ganan", aunque ha destacado el esfuerzo invertido durante tardes enteras en el estudio de demandas, contestaciones y juicios.

Díaz ha dirigido un consejo a las nuevas generaciones de letrados, entre ellas sus nietas, a quienes ha pedido que tengan "interés suficiente para superar los fracasos y una alegría moderada para disfrutar de los éxitos".

Por su parte, Pedro Alejandre, de 90 años, ha considerado "muy importante" este reconocimiento tras una trayectoria iniciada en el despacho de Mariano Escudero de Solís, quien fuera su suegro y con quien trabajó hasta su fallecimiento, etapa en la que aprendió a redactar demandas con sus hechos, fundamentos de derecho y suplicos.

Alejandre ha destacado el papel fundamental de su esposa, Maribel Escudero Díez, a quien ha afirmado deber "media vida" tras sufrir hace unos años una caída en la que se fracturó varias vértebras y que le obliga a desplazarse en silla de ruedas, así como el apoyo constante de su hija mayor, también colegiada en Valladolid y con quien aún colabora en numerosos asuntos pese a estar retirado del ejercicio activo.

Al analizar la evolución de la profesión, ha recordado que en sus comienzos escribía con máquina de escribir 'Olivetti' y debía consultar en papel las leyes y la jurisprudencia, frente a una actualidad marcada por los ordenadores, la tecnología digital y la inteligencia artificial (IA), herramientas que ha definido como "todo un reto para el mundo de la abogacía".

Asimismo, ha señalado que en su juventud "no había la corrupción que hay ahora", ha subrayado que "antes la gente era más noble" y existía una relación muy estrecha entre compañeros, por lo que ha aconsejado a los nuevos letrados --entre ellos su propia hija-- estudiar de manera constante ante la "inmensa cantidad" de leyes que se publican, al tiempo que ha recordado sus 20 años como profesor de arrendamientos urbanos y propiedad horizontal en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Valladolid y el Colegio de Abogados.

En su intervención en el acto de entrega, Alejandre ha evocado el antiguo libro 'Ciencia del foro' para reivindicar que un buen abogado debe ser "un hombre de bien, versado en la Jurisprudencia y en el arte del bien hablar, guiado por el honor, la equidad y la justicia para granjearse la estimación de jueces y magistrados".