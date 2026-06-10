Abre sus puertas el Centro de Interpretación del Dolmen de Bernuy Salinero (Ávila) con unas jornadas arqueológicas. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila abre el público el Aula Arqueológica - Centro de Interpretación del Dolmen de Bernuy Salinero con unas jornadas de arqueología, talleres infantiles y visitas guiadas para la población.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, y el delegado del alcalde en Bernuy Salinero, Rubén Sánchez, entre otros, han visitado hoy estas instalaciones a través de las que se pretende divulgar la historia y excavación en torno al monumento megalítico existente en el Prado de las Cruces, en este barrio anexionado, uno de los más antiguos que existen en la provincia.

El Aula Arqueológica, en el que se ha realizado una intervención para su acondicionamiento y dotación con una inversión de 115.287 euros, cofinanciados en el marco de las ayudas para entidades locales para innovación territorial y reactivación de la actividad socioeconómica y la lucha contra la despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, vendrá a complementar la visita al dolmen, en cuyo entorno también se ha intervenido para acondicionar el acceso y el cerramiento.

La actuación realizada ha permitido, en este sentido, rehabilitar el edificio de las antiguas escuelas, en el que se ha instalado un centro de interpretación en torno al dolmen, no sólo como punto histórico arqueológico sino también como observatorio de astronomía. Por ello, además de diversos elementos que se han distribuido en vitrinas, procedentes de la excavación que se realizó en la zona del dolmen, se cuenta con una sala de exposición y un aula taller, en el que se desarrollarán actividades formativas para escolares y de divulgación.

A través de este proyecto, se pretende aprovechar los recursos de esta zona para la generación de actividad de estudio, formación y turística, que resalte la relación con la observación astronómica de la época y favorezca la atracción de estudiosos, visitantes y escolares, lo que permitirá activar servicios en la zona y, por lo tanto, repercutir en el crecimiento socioeconómico del municipio.

ARQUEOLOGÍA Y VISITAS GUIADAS

Entre las actividades que próximamente se van a realizar en el aula arqueológica y el dolmen, del 12 al 14 de junio se celebrarán las Jornadas Europeas de Arqueología, que incluirán paseos, búsquedas del tesoro, recreación de un enterramiento y talleres de ajuares.

En concreto, el viernes 12 abrirán el aula y el dolmen sus puertas para visita de los vecinos y de todas las personas que así lo deseen. El sábado 13, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, también abrirán estas instalaciones al público para su conocimiento y para participar en las actividades organizadas esta jornada, que incluirán una yincana por Bernuy (10.30) con un recorrido guiado por el patrimonio etnográfico y monumental, incluyendo la fragua, el corral del Concejo y la iglesia. Los más pequeños, además, podrán cumplimentar unas fichas, a modo de juego, y realizarán una pulsera propia de un ajuar.

A partir de las 12.30 horas, de nuevo, habrá jornada de puertas abiertas en el aula y en el dolmen y, el domingo 14 de junio, igualmente, abrirán las instalaciones para su visita de 10.00 a 14.00 horas.

El 20 de junio, se realizará la presentación del poemario El dolmen, de la arqueóloga María Ángeles Álvarez, que excavó el monumento megalítico y ha obtenido, con su poemario, el Premio de la Crítica de Castilla y León 2026. Será a las 20.30 horas, en el recinto del dolmen y contará con el acompañamiento musical de Ambú y Paco Tejero en percusión y efectos.

En el mes de julio, los días 1 y 3 de este mes, los más pequeños serán protagonistas del aula con talleres infantiles que se realizarán de 10.00 a 14.00 horas, previa inscripción. Incluirán actividades como una yincana por la localidad, explicación de enterramiento en el dolmen, manualidades y juegos grupales. También abrirá este espacio los fines de semana de julio a septiembre, con visita al aula y talleres.

Coincidiendo con la semana de fiestas en Bernuy Salinero, en agosto, el día 10 se podrá participar en una observación que se realizará a las 20.30 horas de la lluvia de estrellas ('lágrimas de San Lorenzo'). Esta actividad comenzará en el aula arqueológica para después realizarse en el dolmen, en colaboración con el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila (GOAA).

El 12 de agosto, día del eclipse solar, habrá una actividad dedicada a este fenómeno denominada 'Las sombras de la Prehistoria'.