Absuelto el joven palentino interceptado con MDMA cuando estaba sentado en un banco de la acera de Recoletos

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del joven palentino Álvaro B.A. a quien la fiscal del caso había pedido dos años de cárcel con motivo de su detención la noche del 26 de septiembre de 2024 en posesión de 7 gramos de MDMA cuando se hallaba, junto a otros amigos, sentado en un banco de la acera de Recoletos.

Así, frente a la petición de la referida pena privativa de libertad y los 374 euros de multa pedidos por la acusación pública, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, en una sentencia recogida por Europa Press, ha resuelto absolver al joven en aplicación del principio 'in dubio pro reo', ya que carece de antecedentes penales, no llevaba dinero fraccionado, no había sido objeto de detenciones ni intervenciones policiales anteriores ni había sido visto realizando transacción de droga alguna.

Durante el juicio, el acusado, de 18 años, explicó que aquella noche él y sus amigos se habían desplazado desde Palencia para celebrar una fiesta y que para ello portaba una bolsa autocierre con 15 pastillas de MDMA, con un peso de 7 gramos y un valor de 374 euros, como luego pudo certificar la policía, que pretendía compartir con sus colegas.

"Me había encontrado la bolsa días antes en una discoteca de Palencia y se trataba de probarla entre todos", ha insistido Álvaro, quien reconoció que en el momento en que se aproximaron hacia ellos varios policías uniformados, cuando él y sus amigos se hallaban sentados en un banco de Recoletos próximo a un restaurante, instintivamente puso sus manos en su espalda y arrojó al suelo la bolsita.

Aunque inicialmente tomó la iniciativa de declararse propietario de la droga para que el resto "no se comiera el marrón", durante el juicio insistió en que la sustancia era de todos y para todos. "Se trataba sólo de probarla", mantuvo el acusado, hoy fontanero de profesión.

También testificaron los cuatro amigos con los que fue interceptado aquella noche, si bien las declaraciones de éstos no hicieron otra cosa que sembrar más dudas sobre lo ocurrido ese día, ya que uno de ellos corroboró la versión del acusado, otros dos se desmarcaron de los hechos y atribuyeron la tenencia de la bolsa a Álvaro en exclusiva y un cuarto aseguró desconocer la existencia del MDMA.

LA "CANDIDEZ" DEL ACUSADO

En lo que sí coincieron los cuatro amigos de Álvaro es en que jamás habían visto a éste traficar con droga alguna, de ahí que el abogado de la defensa, como así ha ocurrido finalmente, pidiera al tribunal un fallo absolutorio en aplicación del principio 'in dubio pro reo' y tras recordar que los todos los policías que intervinieron aquella noche han reconocido que su patrocinado no portaba otros efectos, como dinero fraccionado y otros indicios, que pudieran llevar a pensar que el MDMA incautado tenía por destino su venta a terceras personas.

"Se trata de cinco chicos que iba a probar la droga esa noche y uno de ellos, con candidez, se autoinculpa y dice que era suya para evitar ocasionar problemas al resto. Acaba de cumplir 18 años y por una chiquillada de este tipo no se le puede condenar", trasladó el defensor a la Sala convencido de que el trago de ocupar banquillo ya le ha servido de "escarmiento".