La Academia de Artes Escénicas entregará las Medallas de Oro y Distinciones de Honor el 15 de diciembre en Valladolid

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; la presidenta de la Academia, Cayetana Guillén-Cuervo, y el director del Calderón, José María Esbec. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Artes Escénicas entregará el próximo lunes 15 de diciembre en el Teatro Calderón de Valladolid las Medallas de Oro y Distinciones de Honor, que reconocerán a profesionales como Belén Rueda, Carlos Hipólito o Petra Martínez, y a proyectos como Comuna 13 de Medellín (Colombia) o el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC).

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; la presidenta de la Academia, Cayetana Guillén-Cuervo, y el director del Calderón, José María Esbec, han presentado este martes, 2 de diciembre, la ceremonia en la que se "celebrarán" a los profesionales e instituciones que han hecho que las artes escénicas "sean mejores y aporten herramientas".

"Seres humanos que han dedicado su vida entera a que el mundo sea un lugar mejor gracias a las herramientas de las artes escénicas", ha reivindicado Guillén-Cuervo, para incidir en que la gala será un acto "sencillo" pero "bonito" con la presencia de 90 académicos en "uno de los teatros más importantes de España".

El desarrollo de esta ceremonia en Valladolid, por segundo año consecutivo, responde al objetivo de la Academia de Artes Escénicas de "descentralizar sus fuerzas" ya que es una entidad "de España", no de "Madrid ni de Barcelona".

En este sentido, ha puesto en valor la "sensibilidad" del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, para albergar esta cita, lo que ensalza a a Academia como una "institución independiente" que recibe el apoyo de todo tipo de instituciones, "más allá de ideologías".

En concreto, la gala, con posterior cena, contará con la presencia de todos los reconocidos, entre ellos los que recibirán la Distinción de Honor, la actriz Belén Rueda; el actor Carlos Hipólito; la intérprete Petro Martínez; el fundador y presidente del Grupo Focus, Daniel Martínez de Obregón; el director del Ballet de la Ópera de París, José Carlos Martínez, el exidrector de Teatro Calderón José María Viteri, y la actriz y director artística de Pregones Theater Company, referente en Nueva York, Rosalba Rolón.

Asimismo, recogerán la Medalla de Oro las entidades Comuna 13 de Medellín, de Colombia; el Teatro Colón de Buenos Aires (Argentina); Teatros del Canal de Madrid; Festival Dansa València; Circo Raluy Legacy; la compañçia La Cubana; el Grupo de Teatro la Tía Norica y el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC).

Por su parte, la concejala de Educación y Cultura ha reivindicado que acoger esta ceremonia es "especial y significativo" para la ciudad, que "ama las artes escénicas y artes en vivo". Asimismo, ha puesto en valor la labor de la Academia de "acompañamiento" a los profesionales del sector y la "dignificación de todos ellos".

Así, ha ensalzado que Valladolid vibrará con las artes escénicas por segunda vez consecutiva mediante este evento que se recibe con "orgullo" y refuerza el papel de la ciudad "como referente cultural de primer orden".

Carvajal también ha destacado, en esta ocasión, a los premiados vinculados a Valladolid, como el exdirector del Teatro Calderón, que ha hecho que la ciudad haya "podido vivir lo mejor del hecho cultural de España y el mundo", a la vez que ha dado "visibilidad al talento local". Igualmente, se ha referido al reconocimiento que recibirá el TAC, "simbiosis entre espacio público y programación cultural".