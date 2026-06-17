Accem atiende en CyL a 2.431 personas solicitantes de protección internacional hasta abril

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Accem, organización para el desarrollo social que protege los derechos y la dignidad de cada persona en situación de vulnerabilidad, ha atendido a un total de de 2.431 personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional u otro tipo de figura jurídico-administrativa durante el primer cuatrimestre en la Comunidad.

Según informa, a través de un comunicado, los solicitantes proceden principalmente de Venezuela, Malí, Colombia y Ucrania. El perfil de atención se reparte entre un 43 por ciento de mujeres y un 57 por ciento de hombres, con mayoría de personas entre los 18 y los 34 años.

Por provincias, Accem ha atendido en Valladolid a 610 personas; en León, a 493; en Segovia, a 313 personas; en Salamanca, a 305; en Burgos, a 443; en Ávila, a 232, y en Soria, a 68.

Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora este sábado, 20 de junio, todas las actividades y acciones de Accem se enmarcan bajo el lema 'Un refugio para la paz'.

La propuesta traslada a la sociedad la necesidad de generar "espacios de solidaridad, convivencia y seguridad para las personas que deben dejar atrás su hogar para poner a salvo su vida, ante los numerosos conflictos armados en diversos lugares del mundo y persecuciones a determinados colectivos por motivos de género, ideología política, y pertenencia a un grupo religioso o clase social".

En el primer cuatrimestre de este año, según datos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), se han registrado en España 41.896 solicitudes de Protección Internacional, que se suman a las 144.396 de 2025.

De enero a abril de 2026, Accem ha acompañado a un total de 17.467 personas refugiadas y solicitantes de algún tipo de figura jurídica internacional en todo el país. Las principales nacionalidades atendidas han sido Mali (4.228 personas), Venezuela (3.665), Ucrania (3.569), Colombia (911) y Senegal (835). La franja de edad más representada es la de 18 a 35 años, con 9.662 personas atendidas, seguida por el grupo de 35 a 49 años, con 3.862.

Además, Accem también ha prestado atención a 2.497 menores en situación de solicitud o reconocimiento de protección internacional, detalla la información.

En cuanto a los motivos de solicitud de protección, destacan aquellos vinculados a los conflictos generalizados en el país de origen (2.473), las opiniones políticas (882), la violencia de género (420), y la orientación sexual y la identidad de género (285).