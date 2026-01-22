Un accidente deja varios atrapados, uno de ellos inconsciente, en Villaseco de los Gamitos (Salamanca)

SALAMANCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un accidente registrado en el kilómetro 33 de la carretera CL-517 a la altura de la localidad salmantina de Villaseco de los Gamitos, ha dejado varias personas atrapadas, una de ellas inconsciente, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 12.28 horas de este jueves, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada de la Guardia Civil de Salamanca que informaba del accidente.

La sala de operaciones ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de tráfico, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender a una persona que estaba inconsciente.