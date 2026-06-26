Acepta dos años de prisión al ser interceptado en Salamanca con 21 bolsas de cocaína destinadas a la venta

SALAMANCA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años de prisión a un hombre con antecedentes por tráfico de drogas, tras aceptar su responsabilidad en un delito contra la salud pública al portar 21 bolsitas de cocaína. La sentencia, firme tras la conformidad entre Fiscalía y defensa, incluye además una multa de 3.211,74 euros y el comiso y destrucción de la sustancia intervenida.

Según declara probado la resolución, el 17 de julio de 2024, alrededor de las 14.00 horas, agentes de la Policía Nacional interceptaron al ahora condenado en un control de estupefacientes en la calle Navalmoral de la Mata, del que el acusado salió huyendo, como se señala en la sentencia recogida por Europa Press.

En el registro se le encontraron 21 bolsitas que contenían 9,25 gramos de cocaína con una riqueza del 55,72 por ciento, sustancia que, según la sentencia, "poseía con ánimo de transmitir a un tercero". El valor de la droga en el mercado ilícito ascendería a 653,47 euros en gramos y 1.605,87 euros en dosis.

El Ministerio Fiscal había solicitado inicialmente cuatro años de prisión por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud. Sin embargo, en la audiencia preliminar ambas partes alcanzaron un acuerdo para aplicar el artículo 368.2 del Código Penal, que permite una rebaja de pena en supuestos de menor entidad, de ahí que la pena quedara reducida finalmente a dos años.