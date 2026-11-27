Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

ÁVILA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 27 de noviembre, ha dejado un premio de un millón de euros.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código HRF32442, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 6.330, situado en Hospital, 1.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 27 de noviembre, ha estado formada por los números 34, 26, 12, 17 y 38. Las estrellas son 9 y 5. La recaudación ha ascendido a 50.610.381,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 68 millones de euros.