Un acertante de Valladolid gana 147.267 euros del segundo premio del sorteo de la BonoLoto

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario) en el sorteo de la BonoLoto de este domingo, 16 de agosto de 2026, ha sido validado en Valladolid y ha percibido un premio de 147.267,64 euros.

El despacho agraciado ha sido la Administración de Loterías número 9 de la capital vallisoletana, ubicada en el Paseo Zorrilla, número 74, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En el sorteo de este domingo ha existido además un único boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos), con un premio de 3.861.117,69 euros, que se ha validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo ha correspondido a los números 29, 8, 2, 17, 44 y 31, con el 34 como complementario y el 1 como reintegro. Por su parte, la recaudación total ha ascendido a 2.359.391,50 euros.