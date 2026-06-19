Un acertante de Valladolid se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Loterías y Apuestas del Estado. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 19 de junio, ha dejado un premio de un millón de euros en Valladolid, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código CZQ59857, ha sido validado en la Administración de Loterías nº7, situada en Lencería, 1- local 5.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este sabado, 19 de junio, ha estado formada por los números 8, 34, 39, 41 y 42. Las estrellas son 2 y 7. La recaudación ha ascendido a 47.971.539 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.