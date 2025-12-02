ACOR garantiza para la campaña 26-27 un ingreso mínimo de 55 euros tonelada para mantener la estabilidad del sector

ACOR garantiza también un ingreso mínimo de 55 euros tonelada para la campaña 26-27 para la estabilidad del sector . - ACOR

La cooperativa ha aprobado unas cuentas con unos resultados negativos de 2,5 millones de euros

OLMEDO (VALLADOLID), 2 (EUROPA PRESS)

La Asamblea General de Delegados de ACOR ha aprobado este martes sus cuentas para el ejercicio 2024/25, con unos resultados negativos de 2,5 millones de euros, frente a los 13 millones de beneficios de la campaña anterior. La cifra de negocio del grupo ha sido de 402 millones de euros, un 10% más que en el periodo anterior. Además, la Cooperativa ha alcanzado un resultado de explotación negativo de 5,4 millones de euros y un EBITDA positivo de 2,2 millones de euros. E

El presidente de ACOR ha señalado que "este resultado negativo no afecta lo más mínimo a la solidez financiera de la Cooperativa para los próximos ejercicios". La principal causa de estos resultados ha sido la caída del precio del azúcar en el mercado internacional, de 807 euros la tonelada en junio de 2024 a 536 euros en junio de 2025. Esto supone una reducción de más de un 33% (precio medio de venta de la UE). Un descenso que ACOR no ha trasladado a sus Socios, ya que el ingreso que recibieron por la remolacha pasó de 75 a 61 euros, un 18 %.

La Planta de Tratamientos y Oleaginosas (PTAO) molturó un total de 158.000 toneladas, 1.000 más que el año pasado y con unos precios más altos para los Socios de ACOR. La pipa de girasol se liquidó a 471 euro/t para clásico (439 euro/t en 2023/24), un 7% más; 513 euro/t para alto oleico (446 euro/t en 2023/24), un 15% más; mientras que, para la semilla de colza, el precio definitivo fue de 455,5 euro/t (436 euro/t en 2023/24), un 4,5% más que la campaña anterior.

La campaña actual de remolacha continúa a buen ritmo, y se han recibido más de 380.000 toneladas en estos 45 días. "A pesar de las lluvias el tiempo está respetando los arranques y el transporte de la remolacha a fábrica", asegura Posadas que considera que "ya podemos hablar de una mejora de rendimientos y de polarización respecto a los dos últimos años".

ACOR arranca su campaña de contratación 2026-27 con un ingreso mínimo garantizado de 55 euros por tonelada para todos sus socios. Mantiene la misma cifra que la anterior campaña, reafirmando así su compromiso con la rentabilidad y estabilidad económica de sus Socios, y consolidándose como garantía, año tras año, para el remolachero.

A pesar de los bajos precios del azúcar, el Consejo Rector de ACOR, en su reunión del pasado 26 de noviembre, decidió garantizar un ingreso que permita a sus socios seguir siendo rentables y mantener su actividad con estabilidad. "Somos garantía, año tras año. Mientras otros se alejan del cultivo de la remolacha, nosotros seguimos apostando por el sector, por nuestros socios y por su rentabilidad", afirmó Jesús Posadas, presidente de la Cooperativa.

En un contexto en el que muchos actores del sector abandonan su apuesta por la remolacha, en favor de la importación de azúcar, ACOR asegura mantenerse como el único referente que protege tanto la continuidad del cultivo como la rentabilidad de sus socios. "Con este ingreso mínimo, la Cooperativa refuerza su visión de largo plazo y su papel como motor de confianza, garantía y rentabilidad para los agricultores", destaca.

TEMOR ANTE UN RECORTE DE LAS AYUDAS

Jesús Posadas también ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que haya un recorte de ayudas en la futura PAC. "Desde ACOR llevamos meses reuniéndonos para informar y reclamar a todos los interlocutores que intervienen en la PAC para trasladar la importancia del sector remolachero y la necesidad de que siga siendo estratégico. El apoyo es vital para permanecer, y su desaparición sería dramática para el entorno rural y para el resto de los cultivos de regadío de Castilla y León", aseveró.

En cuanto a las inversiones recientes, en pocos meses será una realidad una caldera de biomasa, capaz de cubrir las necesidades de vapor de la planta de aceite de Olmedo. La potencia será de 7.838 kW y ha obtenido una ayuda que cubre la mitad del coste.

También avanza a buen ritmo la construcción de una planta solar fotovoltaica flotante con una potencia instalada de 3,7 MW, ubicada en la balsa norte de nuestra azucarera. La instalación incluye un sistema de almacenamiento energético mediante una batería de Litio con una capacidad de 2.000 kWh. La energía generada será evacuada a través de una infraestructura en Media Tensión que conectará la planta fotovoltaica flotante (FVF) con la red eléctrica de la fábrica de azúcar, a través de transformadores y líneas soterradas y aéreas.

Por último, el año pasado la Asamblea dio paso a un nuevo edificio en la azucarera de dos plantas con 3.272 m2 construidos en total, así como con acceso directo al exterior y un aparcamiento descubierto de más de 5.000 m2. La planta baja del edificio será destinada a vestuarios y comedor para los empleados, mientras que la planta superior se empleará para despachos, salón y oficinas. Las obras están avanzadas y está previsto que acaben a finales de mayo de 2026.

Las tres instalaciones cuentan con ayudas que cubren desde el 33% del coste del edificio de la azucarera, hasta el 70% en el caso de la planta solar fotovoltaica.