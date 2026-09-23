ACOR presume de sostenibilidad como vía para recuperar la senda del beneficio, con 64.5000 euros en la última campaña

Integrantes del Consejo Rector de ACOR posa tras formular las cuentas del ejercicio de la campaña 2025/2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 (EUROPA PRESS)

ACOR ha vuelto a la senda del beneficio tras obtener en la campaña 2025/2026 un total de 645.000 euros netos, frente a las pérdidas de 2,5 millones de euros del ejercicio anterior, resultados que sus responsables, pese a la persistente caída del precio del azúcar, atribuyen a que la cooperativa ha logrado convertir en "negocio" rentable la sostenibilidad, algo que para otros es un verdadero "incordio", en referencia a las aportaciones obtenidas por la vía de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) y el buen comportamiento de las empresas participadas.

Así lo han subrayado este miércoles el presidente y el director general de ACOR, Jesús Posadas y José Luis Domínguez, respectivamente, al término de la reunión del Consejo Rector de la cooperativa que ha formulado las cuentas de la campaña recién concluida y que serán aprobadas de forma definitiva, tras ser explicadas en las Juntas Preparatorias de noviembre, en la Asamblea General de Delegados prevista para el mes de diciembre.

Y es que el grupo, con una cifra de negocio que ha alcanzado los 363 millones de euros y un EBITDA que se ha triplicado hasta llegar a los 6,7 millones, ha revertido las pérdidas pese a la profunda crisis del mercado azucarero en la Unión Europea, donde el precio del azúcar acumula una caída de casi el 40 por ciento en dos años, y a un resultado negativo de 22 millones de euros del negocio azucarero.

Estos números se han compensado gracias a la valorización de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), generados por la ejecución del proyecto de secado solar de la pulpa, y al buen comportamiento de las empresas participadas como AGROPRO, Iberlíquidos y ATISA. En el primer caso, la herramienta de los CAEs ha reportado al grupo entradas por valor de 19 millones, a los que se suman otros 2 millones por la vía de las participadas.

En este sentido, el presidente de ACOR, Jesús Posadas, ha advertido de que los resultados económicos del sector azucarero en Europa han sido "un desastre" y, a pesar de ello, ACOR los "ha librado gracias a que ha sabido ser capaz de rentabilizar la sostenibilidad, algo que--ha insistido--es visto por otras empresas como un incordio".

Ante este escenario, la entidad ha vuelto a sacrificar su cuenta de resultados para garantizar la viabilidad del cultivo, permitiendo que el socio de la cooperativa siga cobrando la remolacha muy por encima del agricultor europeo, a razón de 55 euros por tonelada media.

"En su día dije que esperaba que el mercado del azúcar hubiera tocado fondo, pero me equivoqué", ha reconocido Posadas, quien ha sacado pecho a la hora de manifestar que ACOR es la única empresa del sector en Europa que ha cerrado con beneficios y, al mismo tiempo, ha puesto el acento en el esfuerzo realizado por la cooperativa para que sus socios cultivadores no sufran en su cartera los efectos de esa caída del precio del azúcar y figuren a la cabeza en el bloque comunitario en cuanto a lo percibido por la raíz entregada, a pesar de soportar una molturación durante 129 días de ritmo bajo por las abundantes lluvias que obligaron a una parada temporal de dos meses.

"TODOS SABEMOS QUE VA A SUBIR EL PRECIO DEL AZÚCAR"

En cualquier caso, Posadas se ha mostrado optimista sobre el mercado de azúcar en un fututo próximo que no ha aventurado fijar: "Todos sabemos que el azúcar va a subir. Lo que no sabemos es cuándo. Y lo que sí que sabemos es que quedan aún muchas existencias de azúcar en Europa por consumir".

En cuanto a los datos de la campaña, la fábrica de Olmedo (Valladolid) ha molturado un total de 913.319 toneladas de remolacha física, lo que representa un descenso del 12% respecto a la campaña anterior, en la que se molturaron 1.037.000 toneladas. A pesar de que la superficie contratada cayó un 18%, la producción efectiva de azúcar solo se redujo un 7,4% debido a la recuperación de la calidad de la raíz.

Además, la polarización media se elevó hasta los 17,02º (frente a los 16,1º anteriores) y el rendimiento medio superó las 97 t/ha de remolacha tipo, lo que supone un incremento de casi 12 toneladas por hectárea respecto a la campaña previa (86 t/ha).

Otra de las novedades de la campaña, a nivel operativo, que ha permitido un consumo energético muy favorable, ha sido el funcionamiento del Correfino, que se ha traducido en una mejora del rendimiento del azúcar y ha logrado compensar, en parte, el bajo ritmo de la molienda.

Por otro lado, en el área de oleaginosas, la Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas ha procesado un volumen inferior de semilla, recibiendo directamente de los socios 26.660 toneladas de colza y 10.483 toneladas de girasol. En cuanto a la liquidación al socio, la pipa de girasol registró una notable revalorización respecto a la campaña previa: el girasol clásico se pagó a 496 euros la tonelada (+5,3 por ciento frente a los 471 de la campaña 2024/2025) y el alto oleico alcanzó los 595 euros tonelada (+16 por ciento sobre los 513 del año pasado).

Por su parte, la semilla de colza experimentó un leve ajuste del 2,8 por ciento y se liquidó a 442 euros la tonelada (frente a los 455,5 del año anterior), mientras que la Planta de Aceites continuó con su transición energética para sustituir el gas por biomasa, lo que opitimizará sus costes en próximas campañas.

Durante su comparecencia ante los medios, el presidente de ACOR también se ha felicitado del impulso dado al rejuvenecimiento de su masa social, al sumar 53 altas de jóvenes y mujeres en el ejercicio 2025/26, alcanzando los 3.057 socios, tras contabilizar 378 bajas. Además, el socio cada año contrata más superficie de cultivo en la cooperativa, lo que permite mantener el rendimiento óptimo de las fábricas de Olmedo.

ACOR, fundada en 1962 y con sede en Olmedo, desarrolla su actividad en las áreas de producción, transformación y comercialización de remolacha azucarera, aceites y harinas vegetales. Comprometida con la innovación y la sostenibilidad, ACOR trabaja para mejorar la eficiencia de sus procesos industriales y reforzar el valor que aporta al conjunto de sus socios y al entorno rural de Castilla y León.