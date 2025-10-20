Acordada la ampliación de bolsa y los calendarios laborales para 2026 en Renault

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos y la dirección de Renault han acordado la ampliación de la bolsa de horas, en la que no se tendrán en cuenta los días negativos en caso de cese del trabajador, y los calendarios laborales para 2026.

UGT, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que la empresa ha incluido un punto en el orden del día de la reunión para abordar los calendarios una ampliación de flexibilidad al alegar que, si no tiene flexibilidad para el año que viene, en las líneas de Palencia tendría que aplicar otras medidas para poder parar en enero y no podría acceder a la petición de incluir el día 24 de diciembre como vacaciones.

El sindicato ha explicado que, tras un receso para analizar la petición, junto con SCP y CCOO se han exigido varias reivindicaciones a la Dirección como "condición indispensable" para acordar la ampliación de la bolsa de horas en los términos del acuerdo vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Asi, se ha reclamado que en la bolsa individual, en caso de cese de un trabajador y tras el balance final de saldos y contadores en el que se liquidarán los saldos positivos, no se descuente el saldo negativo en contra del trabajador, salvo despido disciplinario procedente.

De la misma forma, se ha pedido que, en caso de excedencia voluntaria o de convenio, los contadores negativos queden congelados, que si no hay reincorporación futura no se reclamen dichos negativos y que si la persona volviese a reincorporarse se parta del saldo congelado a fecha de la excedencia.

También se ha soliditado que no se detraigan los tres días de competitividad del calendario 2026 y se incluyan en los días de entrada de bolsa de horas.

La empresa ha solicitado otro receso para estudiar la propuesta y ha aceptado las dcondiciones, ha explicado UGT, que también ha manifestado el rechazo a trabajar los sábados de los punetes, algo en lo que trabajarán de cara al futuro convenio colectivo.

CALENDARIO 2026

En cuanto a los calendarios, la empresa ha confirmado que, gracias al acuerdo alcanzado de ampliación de bolsa, podría acceder a la petición de incluir el día 24 de diciembre como vacaciones y retirando la cláusula de provisionalidad.

Así, las vacaciones en Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid será día móvil el 2 de enero (un día); del 27 de julio al 17 de agosto se disfrutarán las vacaciones de verano (18 días) y del 24 al 31 de diciembre las de Navidad (seis días).

Al acceder a estas peticiones como son las vacaciones el día 24 de diciembre y la retirada de la cláusula de provisionalidad, se han acordado los calendarios.

Por otro lado, la dirección de la empresa ha concedido una prórroga hasta el 31 de enero después de la petición de UGT para que la empresa permita prorrogar el disfrute de los días de antigüedad más allá del 31 de diciembre, ya que, en muchos casos, por aplicaciones de trabajos por bolsas y dificultades de las líneas jerárquicas para conceder los días, hay un número importante de trabajadores que aún tienen pendiente su disfrute. Si no se prorrogase los perderían.

El sindicato ha señalado que antes del 31 de enero todos los trabajadores de Renault España tendrán que haber gastado los días de antigüedad para no perderlos.

Sobre la previsión de trabajos y paradas próximos al mes de diciembre, la dirección de la empresa ha contestado que la previsión actual es arrancar la factoría el día 7 de enero.