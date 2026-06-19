Activada la Situación 2 por contaminación de ozono en Valladolid y se restringe el acceso a la ZBE

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha elevado el nivel a 'Situación 2' por contaminación de ozono después de que por tercer día consecutivo se haya superado en las estaciones medidoras de la Contaminación Atmosférica el valor de referencia fijado, por lo que se restringe el acceso a la ZBE mientras que serán gratuitos los aparcamiento disuasorios.

El Ayuntamiento ya activó la Situación 1 el pasado 16 de junio, por la superación del valor de 100 microgramos por metro cúbico (120 ug/m3) durante tres días consecutivos. Esta situación se ha mantenido hasta este viernes.

Ante esta situación, el Consistorio ha anunciado que a partir de este sábado se activarán medidas de restricción del tráfico y de promoción de la movilidad sostenible. Así, se establece la restricción completa del tráfico en el interior de la ZBE, desde las 9:00 hasta las 21:00 horas aunque con exenciones.

Esta exenciones son para los vehículos de las personas empadronadas en la ZBE; los que presten servicios de urgencias en la vía pública sobre suministro de agua, gas, electricidad o telecomunicaciones y de sus contratistas que realicen obras en la vía pública; los vehículos de auto taxi; el transporte colectivo; los vehículos que acrediten alquiler o propiedad de plaza de Garaje; vehículos de mudanzas, funerarias y grúas de rescate de coches.

Asimismo, el Ayuntamiento establece la gratuidad de los aparcamientos disuasorios unicado en Feria de Muestras, Playa de Las Moreras, calle de La India, Zona Reyes Católicos, Cuatro de Marzo, calle de La Vía y Paseo de Renacimiento.

Igualmente, se aumentarán las líneas de AUVASA (sobre todo las de origen y destino a la ZBE), así como la dotación de bicicletas disponibles, en función de la demanda,