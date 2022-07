Activada la situación 2 con "restricción completa" del tráfico en la "almendra central" de Valladolid

VALLADOLID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado este jueves, 14 de julio, la situación 2 por contaminación por ozono con "restricción completa" del tráfico a partir de este viernes, día 15, en la "almendra central" de la ciudad, aparcamientos disuasorios gratuitos y refuerzo de los servicios de Auvasa que dispondrá de un 5 por ciento de servicio adicional aplicado en las horas punta en las líneas 6, 8, 1 y 2, "si bien se dispondrá de un dispositivo para emplear los refuerzos en las líneas que lo precisen en cada momento".

En concreto y según han informado fuentes municipales, estas medidas, establecidas en el Plan de Emergencia contra la Contaminación del Ayuntamiento, se aplicarán desde mañana, viernes 15 de julio, con previsión de que se prolongue hasta al domingo, día 17.

De este modo, desde las 09.00 y hasta el 21.00 horas sólo podrán acceder al área restringida vehículos de transporte colectivo (BUS), transporte escolar, bicicletas, vehículos con tarjeta PMR, emergencias, vehículos de residentes y vehículos que dispongan del distintivo "cero

emisiones" y "ECO" establecido por la DGT, servicios esenciales y servicios funerarios.

Y no podrán acceder a la "almendra central" ni los ciclomotores ni motocicletas, ni los usuarios de los estacionamientos subterráneos de rotación con accesos ubicados en el interior del perímetro restringido.

La Policía Municipal establecerá filtros de entrada en todos los accesos al área en cuestión y no permitirá el paso a los vehículos no autorizados para lo que realizará controles aleatorios del cumplimiento de la medida en el interior de la zona restringida, "imponiendo las sanciones que sean procedentes".

Hay que recordar que la situación 1, preventiva, se activó el pasado lunes, 11 de julio.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado de que se ha superado en las estaciones de medida de la RCCAVA el valor de 100 ng/m 3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias por sexto día consecutivos y 120 ng/m3 por tercer día consecutivo. De esta manera, se ha superado el valor establecido en el Plan de Acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano para la activación de la situación 2, aviso.

Según precisan las mismas fuentes, el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que contribuyen de manera notable a esa formación del ozono en la atmósfera.