Activado el Plan Especial de Protección Civil por el vuelco de un camión que transportaba anilina en Burgos

BURGOS, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Burgos, Roberto Sáiz Alonso, ha activado la Situación 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril en Castilla y León (MPCyL), tras el accidente de un camión que transportaba anilina, una mercancía peligrosa, en la A-62 a la altura del kilómetro 45 en sentido Burgos.

La activación del Plan se ha realizado a las 13.30 horas, puesto que el incidente ha provocado un derrame parcial de la carga consistente en anilina, lo que ha obligado al corte de la autovía en ese punto.

Los efectivos desplazados trabajan en el lugar para minimizar las consecuencias y restablecer la situación con la mayor rapidez.