Las actividades deportivas programadas para mañana en Ávila se trasladan a cubierto por las previsiones de tormenta

ÁVILA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las actividades del Día del Deporte en la Calle, que se celebran este domingo, 14 de junio, se trasladan a cubierto en dos espacios de la zona norte de la ciudad por las previsiones meteorológicas de tormenta.

En concreto, en el pabellón municipal de San Antonio, se desarrollarán las actividades de hockey, voleibol, baloncesto, tenis de mesa, gimnasia rítmica, kick boxing y ajedrez.

Por su parte, en las pistas cubiertas del Complejo Deportivo Manuel Sánchez Granado, se realizarán las actividades de tirolina, hinchables, tenis, balonmano, chase tag y también tiro con arco, según ha informado el Ayuntamiento abulense en un comunicado recogido por Europa Press.

Igualmente, en este espacio se desarrollarán las actividades de orientación, deportes autóctonos, atletismo, goal ball, fútbol, fútbol americano y softball.

Las actividades, en colaboración con delegaciones y clubes deportivos, se desarrollarán entre las 10.00 y las 13.30 horas y están dirigidas a participantes de entre seis y 14 años, a los que se proporcionará un carné que deberán ir sellando según vayan pasando por deportes y, al finalizar la jornada, entrarán en el sorteo de numerosos regalos.