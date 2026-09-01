El actor británico Stephen Fry se suma a la XXI edición del Hay Festival de Segovia

Archivo - El actor británico Stephen Fry. - EUROPA PRESS - Archivo

SEGOVIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor, actor y presentador británico Stephen Fry se ha incorporado a la programación de la XXI edición del Hay Festival de Segovia, que se celebrará del jueves 10 al domingo 13 de septiembre con un programa centrado en la búsqueda de la belleza frente a la "inmediatez y la superficialidad" del mundo actual.

Fry, presidente global del Hay Festival y conocido por sus reinterpretaciones de la mitología griega en libros como 'Mythos', 'Heroes' y 'Troy', ha explicado que en Segovia hablará de sus "aventuras con la mitología griega", un terreno que siempre le ha "encantado y fascinado".

El autor ha declarado sentirse "muy orgulloso" de presidir el festival y ha puesto en valor que este tipo de iniciativas surjan en lugares diferentes. "Segovia es un lugar maravilloso para celebrar el festival", ha subrayado.

Por su parte, la directora del Hay Festival Segovia, Sheila Cremaschi, ha señalado que este año el certamen recupera el significado griego de la belleza, 'Kalos', para defender la paz y la armonía como una forma de relacionarse con el mundo, "que exige tiempo, sensibilidad y una mente abierta".

En la misma línea, la directora ejecutiva de la Fundación Hay Festival, Julie Finch, ha añadido que la programación busca "abordar con determinación y esperanza los retos de un mundo que cambia con rapidez", y ha recordado que los actos de Segovia cuentan con una amplia labor de divulgación en bibliotecas, universidades y centros penitenciarios.

Junto a Fry, se ha sumado al cartel el escritor y cineasta Rodrigo Cortés, cuya obra explorará la belleza inquietante del lenguaje.

El panel de participantes también ha incorporado a mujeres de perfil internacional como la consejera delegada de Airbus, Amparo Moraleda; la directora ejecutiva del Premio Pritzker de Arquitectura, Manuela Lucà-Dazio, y la directora de la Fundación Banco Sabadell, Sonia Mulero.

El festival se ha programado en torno a distintas miradas sobre la belleza. Una de ellas profundizará en la mera contemplación, con el fotógrafo Hubertus von Hohenhoe, la artista Olana Light, el pintor Hernán Cortés y el músico Ramoncín, entre otros.

Otra línea abordará la actitud humana frente a la belleza, con la participación de la escritora coreana Hwang Bo-Reum y el sacerdote y escritor Pablo d'Ors, quien planteará una invitación a la belleza interior a través del silencio y la meditación.

Igualmente, las artesanas Belén Llamas Ferier, Mercedes de Miguel y Corisande Albert, y los célebres diseñadores holandeses Viktor&Rolf también forma parte del cartel de esta edición en la que, además, Javier Echeverría Sola y Nerea Pallares explorarán la obra del diseñador Cristóbal Balenciaga, representante unánime de la modernidad basada en la tradición.

Otras destacadas personalidades que imprimirán y compartirán su propia idea de la belleza serán Adam Lowe, que desde Factum Arte, cuestiona que la belleza sea un concepto universal compartido, mientras deslumbra con copias de obras maestras reproducidas para proteger las originales como la Tumba de Tutankamón o las pinturas de Goya.

El cierre del festival se hará con el evento 'Ritual a Afrodita y Eros', una ceremonia vivencial que invitará a iniciarse en el concepto de la belleza en relación a la cosmovisión de la Grecia Antigua, a partir de los textos de Chryssa Georganta, directora de escena, docente y experta en los clásicos del teatro griego.

LETRAS Y LABERINTO GEOPOLÍTICO

El apartado literario contará con Javier Cercas, Manuel Vilas, Manuel Jabois, Javier Sierra, Lorenzo Silva y Rosa Ribas, junto a la novelista británica Jessica Andrews y el historiador de arte Thomas Schelesser.

El programa incluye también un espacio de actualidad geopolítica, con la exministra Arancha González Laya, el ex primer ministro italiano Enrico Letta, el filósofo Peter Sloterdijk, la escritora palestina Adania Shibli y la ucraniana Margaryta Yakovenko.

Las entradas para los eventos están a la venta en la página web del festival, www.hayfestival.com/segovia, con acceso gratuito para estudiantes y posibilidad de seguimiento gratuito por 'streaming'. La cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia.