La actriz salmantina Guadalupe Lancho será la pregonera de las Ferias y Fiestas de Salamanca

La actriz Guadalupe Lancho. - AYTO SALAMANCA.

SALAMANCA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actriz, cantante y creadora salmantina Guadalupe Lancho será la pregonera de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026 como reconocimiento a su dilatada carrera artística en la que ha compaginado televisión, cine, teatro y musicales tanto en España como en países como México, Argentina e Italia.

Nacida en 1971 en Salamanca, es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y realizó estudios de interpretación en el Instituto de Cine de Madrid.

En el teatro musical ha participado en títulos como 'Wicked', 'El hombre de La Mancha' y 'Siddharta', trabajos por los que ha recibido nominaciones como mejor actriz en los Premios Metropolitanos de Teatro de México, tal y como ha segurado el Ayuntamiento.

Asimismo, ha recibido el premio a mejor actriz protagonista por su participación en el musical 'Más de 100 mentiras', además de participar en otros títulos como 'My fair lady', 'Cats' y 'Víctor o Victoria'.

Encarnó a Sara Montiel en la gira española de 'Mi última noche con Sara' y ha participado en la gira nacional y argentina de 'La vida a palos'. Lancho también ha trabajado en series de televisión como 'Servir y proteger', 'Mercado central', 'Cuéntame cómo pasó', 'Amar es para siempre', 'Señoras del (H)ampa', 'Desaparecidos' y 'Una vida menos en Canarias', entre otras. Asimismo, destacan sus trabajos cinematográficos en 'Lo contrario al amor', 'Evelyn' y la cinta internacional 'Il rico, il povero e il maggiordomo'.

Recientemente ha sido galardonada como mejor actriz internacional por su trabajo en el cortometraje 'Frena' y recibió el premio a mejor actriz por 'Jaque', pieza que aborda la enfermedad de Alzheimer.

Su personaje en 'Heterosexuales y casados' le valió el premio a mejor actriz en festivales como los de Cortogenia, Medina del Campo y FIBABC.

Actualmente está ampliando su formación en percusión y repertorio folk castellano e incluso se ha adentrado en la dirección escénica con la adaptación del musical infantil 'La máquina de los vientos'. La artista salmantina pronunciará el discurso en la Plaza Mayor el próximo 8 de septiembre, tras la celebración de la misa en honor de Santa María de la Vega, patrona de la ciudad.