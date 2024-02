La actriz Vicky Luengo gana el Premio Princesa de Girona Arte 2024

SALAMANCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Vicky Luengo ha ganado el Premio Princesa de Girona Arte 2024, un reconocimiento que ha conocido en persona dentro del acto central del Tour del Talento, que ha presidido la reina Letizia en Salamanca.

La galardonada de este certamen, en el que ha sido finalista junto al chef abulense Carlos Casillas, ha sido reconocida por un jurado que ha destacado la "naturalidad" de Luengo y su "convicción para expresar desde la humildad", un trabajo en teatro y en series de televisión como Antidisturbios, próximamente también en Reina Roja, que le han servido para "conmover al público y a las nuevas generaciones de artistas".

En su intervención desde el atril, instantes después de conocer el reconocimiento, Vicky Luengo ha manifestado sentir "muchísima ilusión" y ha confesado sentirse emocionada por un premio que reconoce su manera de "sentir el oficio".

"Cuando yo era muy pequeña, mi madre me decía: Victoria, tienes que ser como las otras actrices. A veces me decía, ella quería que me fuera bien y me decía: ¿Por qué no te vistes de tal manera para ir a un photocall? ¿Por qué no tal? Y yo le decía: Mamá, yo soy así, yo llegaré, voy a ir más lenta, pero llegaré. Y estar aquí me parece muy bonito, sentir que lo conseguí. Así que muchísimas gracias. Es todo un honor recibir este premio", ha dicho.