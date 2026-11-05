Actualizado el listado de enfermedades incluidas en el programa de cribado neonatal con efectos a 1 de enero de 2027

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social ha actualizado el listado de enfermedades incluidas en el Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades Congénitas en prueba de talón en Castilla y León que llegarán a un total de 29.

Según consta en la Orden publicada este jueves en el BOCyL, la ampliación del listado de enfermedades incluidas en el programa de cribado neonatal tendrá efectos desde el 1 de enero de 2027.

Entre las enfermedades incluidas en el Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades Congénitas en prueba de talón en Castilla y León están el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita, la deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media y la deficiencia de 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de cadena larga.

También se incluye la acidemia glutárica tipo I, la anemia falciforme, el déficit de biotinidasa, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, la homocistinuria, la acidemia isovalérica, la tirosinemia tipo I, la acidemia propiónica, la deficiencia primaria de carnitina, la deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga y la aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica.

Asimismo, forman parte del listado la atrofia muscular espinal, la inmunodeficiencia combinada grave, la acidemia metilmalónica aislada (MMA), la acidemia metilmalónica combinada con homocistinuria (MMA-HCY), la Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X (X-ALD), la deficiencia de beta-cetotiolasa (KTD/BKT), la galactosemia por deficiencia de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa, la citrulinemia tipo I (CIT-I), la deficiencia de 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa (3-MCCD), la deficiencia de la proteína trifuncional (TFPD), la aciduria argininosuccínica (ASLD) y la deficiencia de holocarboxilasa sintetasa (HCLS).