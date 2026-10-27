Acuaes autoriza los pliegos para licitar las obras que garantizarán el abastecimiento a La Granja (Segovia)

ÁVILA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha autorizado este martes en Ávila los pliegos que permitirán licitar las obras para mejorar y garantizar el abastecimiento a La Granja de San Ildefonso (Segovia). El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.882.072 euros y establece un plazo de ejecución de trece meses.

La actuación tiene como objetivo solucionar el problema histórico de suministro que afecta al municipio, especialmente en época estival, además de optimizar el funcionamiento de las fuentes ornamentales de los Jardines del Palacio Real. El proyecto busca completar los trabajos ejecutados por la Confederación Hidrográfica del Duero entre 2007 y 2008 para evitar restricciones en momentos de alta demanda mediante el cierre del anillo perimetral y la adecuación de tramos de la red.

Los trabajos contemplan la prolongación de la red desde el cruce de la carretera CL-601 con la SG-P-6121 hasta el cruce del Paseo de Pocillo con la Travesía Puertas Nuevas. Asimismo, el proyecto comprende una nueva línea de impulsión desde la estación de bombeo situada junto a la Real Fábrica de Cristales hasta el depósito de la urbanización Caserío de Urgel, una conducción paralela hasta el camino del Chorro para la zona alta, la adecuación del propio bombeo y la colocación de tres válvulas reductoras de presión.

La intervención incluye también la construcción de una toma de agua en el dique del estanque El Mar y su conexión con el depósito Nuevo Chato. En este último depósito se rehabilitarán las instalaciones de potabilización con la sustitución de filtros de arena, el reemplazo del depósito de hipoclorito sódico, la reparación de equipos y el arreglo de los vasos, al tiempo que se retirarán las instalaciones de cloración del depósito de Usos Comunes.

La licitación de las obras queda sujeta a la firma de un convenio regulador con el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso para fijar las condiciones de ejecución, financiación y explotación. La financiación correrá en un 50 por ciento a cargo de los fondos FEDER 2021-2027 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mientras que el 50 por ciento restante lo anticipará Acuaes con fondos propios para recuperarlo del consistorio en un plazo de veinte años.