Acuerdo en defensa del empleo en Azucarera y Teleperformance entre reproches de PP y PSOE sobre los gobiernos

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno unánime este miércoles a una PNL del Grupo Parlamentario Socialista con siete puntos en defensa del empleo, de la industria y de la cohesión territorial de la provincia de León tras el anunciado cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza y del ERE planteado por Teleperformance en Ponferrada.

La procuradora del PP Beatriz Coelho Luna ha sustentado el apoyo a la PNL del Grupo Socialista, a pesar de "que no aporta absolutamente nada nuevo", ha lamentado, en la necesidad de demostrar que la "prioridad" del Partido Popular es "la búsqueda de una solución" a estos dos conflictos.

"Para una cosa que tenían que pedir, que es instar al Gobierno --central-- que apoye la actividad de Azucarera, no lo han hecho", ha reprochado la 'popular' que ha visto rechazada su petición de enmendar el texto del PSOE para incluir al punto que insta a la Junta a asumir un "papel activo y coordinación" desde las consejerías de Industria y de Agricultura, ante el anuncio del cierre de Azucarera, que sí ha salido adelante, la necesidad de dirigirse también al Gobierno de España para que actúe ante un cierre "que afecta a cinco comunidades autónomas y es de ámbito nacional".

"¿Creen que por ponerse una pegatina está todo hecho?", ha ironizado Beatriz Coelho Luna que ha pedido a los socialistas que "trabajen algo por Castilla y León" y vayan a Madrid para hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con los ministros. "Sí, me pongo la pegatina con mucho orgullo, me la dieron los compañeros y compañeras de La Azucarera", ha respondido Rubio que, al igual que ayer, ha llevado una pegatina en la que se puede leer 'No al cierre de la Azucarera de La Bañeza'.

El PP tampoco ha logrado incluir una alusión expresa a los representantes del Gobierno de España en el punto del PSOE que insta a la Junta a diseñar e implementar de forma urgente un plan de dinamización socioeconómico con participación activa de los agentes sociales, instituciones locales y representantes empresariales.

Por su parte, el Grupo Vox, que también ha votado a favor de la PNL socialista, ha pedido incluir un octavo punto para instar al Gobierno de España a derogar todas las políticas inspiradas por el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 y a rechazar el Acuerdo Comercial Unión Europea-Mercosur en todo aquello que perjudique al sector primario español.

"No vamos a caer en la trampa, no vamos a aceptar sus enmiendas, la PNL es meridianamente clara", ha respondido la procuradora proponente, Nuria Rubio, que ha recordado que las competencias de Industria, de Agricultura y de Empleo son de la Junta de Castilla y León. "Pónganse a trabajar", ha exigido Rubio que ha asegurado no obstante que le constan conversaciones con los tres ministerios. "Les ha recibido ya el ministro de Industria, están en conversaciones con el ministro de Agricultura y el Gobierno de España ha comprometido su apoyo, siempre y cuando ustedes asuman sus competencias que son suyas", ha añadido.

Rubio ha afeado también al PP que sus intervenciones estén pensadas "en el día después" y encaminadas ya al cierre y a las ayudas para llevar la remolacha de León a Toro (Zamora), donde está ubicada la única planta molturadora que prevé mantener activa Azucarera, y ha situado al PSOE "en el paso anterior", en contra del cierre "como piden los trabajadores", ha apostillado.

"Si hay cierre ya hablaremos pero, de momento, en contra del cierre", ha insistido la procuradora socialista por León que ha acusado a los integrantes del PP de no reunirse con los trabajadores. "A usted tampoco la vimos, es usted de Ponferrada, no la vimos en ninguna concentración de Teleperformance, no la vimos tampoco en La Bañeza...", ha reprochado a la procuradora del PP por León.

Por su parte, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ha explicado a PP y a PSOE que ante estas crisis empresariales no sirve sólo con ponerse en clave electoral y ha llamado a ser responsables y a "empezar a exigir a los nuestros proactividad a la hora de tomar decisiones", junto al papel activo y coordinado desde las consejerías, como se ha pedido con la PNL aprobada hoy.

"Yo eché de menos, todos en León hemos echado de menos a la consejera de Agricultura y a la consejera de Industria y eso es muy triste para los trabajadores. Eso les debería de hacer a ustedes reflexionar más allá de llamarnos a nosotros insolidarios e intentar cargar la culpa en aquel que reivindica mientras ustedes no hacen su trabajo", ha zanjado el leonesista.

El procurador por Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha centrado su intervención en la frase "no puede ser" y ha acusado a la Junta de Castilla y León de haberse quedado mirando "como las vacas al tren, sin previsión, sin anticipación y sin nada de nada" cuando tiene las competencias en industria, en empleo y en agricultura a lo que ha añadido que la remolacha es un cultivo estratégico para la comarca.

"La provincia de León languidece ante su desidia, ante su desprecio y ante su más absoluta desatención. No puede ser, no puede ser que la Azucarera cierre en La Bañeza, no puede ser que Teleperformance deje en la calle a 196 trabajadores y trabajadoras en Ponferrada. No puede ser", ha concluido.

Por último, la procuradora de Vox Fátima Pinacho ha responsabilizado de la situación de estas dos empresas al "bipartidismo extreme". "Son las decisiones de su Gobierno --el socialista-- y también la cobardía de la Junta de Castilla y León, que no es capaz de oponerse a estas imposiciones, destrozando nuestra soberanía, abandonando nuestras fábricas y también a sus trabajadores", ha aseverado Pinacho.

La PNL aprobada hoy pide a la Junta mediar con la empresa Associated British Foods y trabajar en la búsqueda de soluciones que estabilicen el cultivo, minimicen el impacto de la merma de siembras y eviten el abandono del sector remolachero en la provincia de León.

Asimismo, aboga por acordar acciones de mediación entre la empresa Teleperformance en Ponferrada y los representantes de los trabajadores ante el conflicto generado por el ERE planteado para explorar soluciones que eviten la pérdida de empleo, "incluyendo propuestas alternativas de ubicación o reducción de costes operativo".

También se ha dado el visto bueno a poner en marcha en un plazo de seis meses un Plan de Reindustrialización para la provincia de León, destinado a promover nuevas inversiones productivas, facilitar el acceso a financiación para proyectos industriales y generar empleo estable en sectores sostenibles y con futuro.

Además, la Cámara ha respaldado por unanimidad diseñar e implementar de forma urgente un Plan de Dinamización Socioeconómica para las zonas afectadas por el cierre de empresas con participación activa de los agentes sociales, instituciones locales y representantes empresariales. La PNL recoge que este plan deberá contemplar inversiones específicas para diversificar la economía local, apoyar el emprendimiento y promover la atracción de nuevas actividades industriales.

Finalmente, pide a la Junta que ejerza una política industrial activa y territorialmente equilibrada, "priorizando a las zonas en riesgo de despoblación y diseñando instrumentos financieros y fiscales específicos que permitan retener empleo industrial y atraer nuevas inversiones".