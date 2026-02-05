Cortadas varias carreteras en la provincia de Ávila por acumulación de agua

Agua acumulada por las lluvias en una carretera de la red provincia de Ávila.- DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La acumulación de agua por las intensas lluvias que han caído desde hace varios días, a consecuencia de la borrasca 'Leonardo', ha provocado el corte de las carreteras AV-P-680, AV-P-537, en El Barco de Ávila, y AV-P-718, en Arenas de San Pedro-Guisando, según han informado desde la Diputación Provincial.

Asimismo, la institución provincial ha informado de que se mantiene la vigilancia en las carreteras AV-P-401 y AV-P-510, que podrían ser cortadas si sigue "saltando el agua", además de que se ha producido la caída de un árbol en la AV-P-713.

El diputado de Acción Territorial, José Luis del Nogal, ha explicado que "en los aledaños y en las cunetas de algunas carreteras" se ha acumulado el agu, en un terreno "ya saturado" por la intensidad de la lluvia que cae desde hace días en la provincia.