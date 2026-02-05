Cortadas varias carreteras en la provincia de Ávila por acumulación de agua

Agua acumulada por las lluvias en una carretera de la red provincia de Ávila.
Agua acumulada por las lluvias en una carretera de la red provincia de Ávila.- DIPUTACIÓN DE ÁVILA
Europa Press Castilla y León
Actualizado: jueves, 5 febrero 2026 12:08
ÁVILA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La acumulación de agua por las intensas lluvias que han caído desde hace varios días, a consecuencia de la borrasca 'Leonardo', ha provocado el corte de las carreteras AV-P-680, AV-P-537, en El Barco de Ávila, y AV-P-718, en Arenas de San Pedro-Guisando, según han informado desde la Diputación Provincial.

   Asimismo, la institución provincial ha informado de que se mantiene la vigilancia en las carreteras AV-P-401 y AV-P-510, que podrían ser cortadas si sigue "saltando el agua", además de que se ha producido la caída de un árbol en la AV-P-713.

   El diputado de Acción Territorial, José Luis del Nogal, ha explicado que "en los aledaños y en las cunetas de algunas carreteras" se ha acumulado el agu, en un terreno "ya saturado" por la intensidad de la lluvia que cae desde hace días en la provincia.

