ADEME pone en marcha una red gratuita para conectar a las empresarias rurales de Castilla y León

BURGOS 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarias de Castilla y León (ADEME) ha puesto en marcha 'ADEME Conecta', una red de colaboración gratuita dirigida a mujeres empresarias, autónomas, profesionales y emprendedoras de toda la comunidad, con especial atención a aquellas que desarrollan su actividad en el medio rural.

Según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press, la iniciativa nace bajo el lema 'Conectamos mujeres. Impulsamos oportunidades' con el objetivo de "superar las barreras geográficas que limitan los contactos profesionales y dar visibilidad al talento empresarial femenino en una comunidad caracterizada por la dispersión territorial".

La propuesta se articulará a través de encuentros telemáticos en grupos reducidos de un máximo de doce participantes, organizados y dinamizados por ADEME.

En estas reuniones online, las participantes podrán presentar su actividad, dar a conocer sus productos o servicios y exponer qué necesidades profesionales o colaboraciones buscan, lo que facilitar el acceso a nuevas clientes, proveedoras o socias comerciales de distintos sectores y provincias.

La red está abierta tanto a mujeres con negocios consolidados como a emprendedoras que estén preparando el lanzamiento de su propio proyecto, sin necesidad de ser socias previas de ADEME. El formato virtual permite la participación desde cualquier punto de la región sin necesidad de desplazamientos.

Las mujeres interesadas en sumarse a la iniciativa pueden realizar su inscripción de forma gratuita a través de la página web de la asociación (www.ademe.es/ademe-conecta/), cumplimentando un formulario con sus datos profesionales y el tipo de colaboración que requieren.