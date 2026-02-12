Adif asegura a la Junta a través de una carta que el estado de la infraestructura ferroviaria en CyL es "aceptable"

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Adif, Pedro Marco, se ha dirigido a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta a través de una carta en la que ha señalado que el estado de las infraestructuras ferroviarias en Castilla y León es "aceptable", una respuesta que, a juicio del Ejecutivo autonómico, se ha "limitado a realizar unas descripción de la red sin ofrecer garantías adicionales de que se van a realizar las inversiones correspindientes para dar seguridad a los viajeros frente a las incidencias registradas en los últimos días".

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, ha agradecido la respuesta si bien habría sido deseable "que se dieran garantías sobre las inversiones que son imprescindibles para asegurar una correcta prestación en el servicio ferroviario en la Comunidad, que ha tenido en estos últimos días algunas incidencias".

De hecho, ha lamentado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se haya limitado a hacer una descripción de cuáles son las redes en un contexto en el que se han registrado en la Comunidad varias incidencias vinculadas a "importantes retrasos e incluso casos en los que no se ha podido prestar el servicio ferroviario".