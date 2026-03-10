Adif demanda al Ayuntamiento de Astorga (León) y le reclama un millón de euros por obras en el paso superior de la N-120

Obras de emergencia que se llevaron a cabo en el paso superior de la N-120. - AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

LEÓN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento de Astorga (León) para reclamarle más de un millón de euros por las obras de emergencia del paso superior de la N-120a, algo que el Consistorio considera "de especial gravedad" ante la afección que podría tener sobre la sostenibilidad económica municipal, por lo que ha convocado un pleno extraordinario este viernes a las 13.00 horas con el fin de transmitir a los ciudadanos información detallada sobre esta situación.

En concreto, el Ayuntamiento ha recibido una reclamación por parte de Adif en relación con las obras de emergencia realizadas en el paso superior de la carretera N-120a sobre la línea ferroviaria León-La Coruña (L-800), actuación que hasta la fecha se entendía como cerrada y asumida íntegramente por el Ministerio de Fomento.

Los antecedentes de esta situación se remontan al 17 de enero de 2023, cuando Adif remitió un escrito al entonces concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Luis de la Iglesia, en el que alertaba del deficiente estado de conservación de la citada infraestructura y solicitaba la adopción de medidas de seguridad y la ejecución de las obras necesarias para su reparación.

El 19 de enero de 2023 el Ayuntamiento dio respuesta al requerimiento mediante comunicación firmada por la alcaldesa en funciones en la que se indicaba que se procedería a la contratación de un ingeniero de caminos ante la insuficiencia de medios técnicos municipales para abordar la evaluación de la infraestructura, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Astorga.

Posteriormente, el 3 de febrero de 2023, Adif remitió un nuevo escrito dirigido al alcalde en el que alertaba del riesgo existente tanto para el tráfico rodado como para la circulación ferroviaria. Ante esta situación, el organismo ferroviario inició la tramitación de un procedimiento de emergencia para la ejecución de las obras necesarias. Asimismo, según consta, se trasladó telefónicamente al Ayuntamiento la recomendación de proceder al corte total del tráfico en el vial afectado.

ADJUDICACIÓN

El 24 de junio de 2023 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad y por vía de urgencia para la ejecución de estas obras, dotado con un presupuesto de 1,1 millones de euros, debido a la gravedad de la situación. Tras aproximadamente dos meses de trabajos, el 5 de diciembre de 2023 el vial volvió a ponerse en servicio.

Sin embargo, con fecha 20 de diciembre de 2024 el Ayuntamiento recibió a través de su registro electrónico una reclamación formulada por Adif por importe de 1.023.466,7 euros, en concepto de 'Obras de emergencia por daños en el paso superior de la carretera N-120a situado en el pk 173/435 de la línea 800 León-La Coruña'.

SIN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

Posteriormente, mediante escrito fechado el 22 de septiembre de 2025, Adif reiteró la solicitud de pago de dicha factura. Ante ello, tras providencia de la Alcaldía en la que solicitaba información a la Secretaría del Ayuntamiento, la secretaria municipal emitió informe en el que señalaba que no constaba en el Ayuntamiento expediente de contratación, encargo formal por escrito, convenio ni ningún otro instrumento administrativo que justificara la emisión de dicha factura al Consistorio.

La situación ha adquirido "una nueva dimensión" tras la interposición de una demanda por parte de Adif ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en la que el organismo estatal reclama judicialmente al Ayuntamiento de Astorga el pago de 1.023.466 euros por las citadas obras.

En este contexto, el equipo de Gobierno municipal considera "imprescindible" informar "con transparencia" a la ciudadanía sobre la evolución de este asunto, dada la importante repercusión económica que podría tener para las arcas municipales. Por ello, ha convocado un pleno extraordinario que se celebrará este viernes, día 13 de marzo, a las 13.00 horas.