Adif destinará 151.370 euros para inspección de edificios afectados por obras del parking de la estación de Valladolid

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad ha sacado a licitación, con tramitación urgente, el contrato para consultoría y asistencia técnica para la inspección de edificios que pueden verse afectados por la ejecución de las obras del proyecto de construcción del aparcamiento de la estación de Valladolid-Campo Grande.

El trámite se ha publicado este martes en la Plataforma de Contratación del Sector Público para la licitación de este contrato destinado a asistir para la inspección de edificios que puedan verse afectados por las obras del nuevo aparcamiento subterráneo que contempla Adif en el proyecto de remodelación de la estación Campo Grande, que tiene un presupuesto total de 216 millones de euros y cuya ejecución ha comenzado hace unos meses.

El contrato, que se tramita con declaración de urgencia, tiene un coste previsto de 151.370 euros, impuestos incluidos, y se abre un plazo de poco más de dos semanas, hasta el 21 de mayo, para la presentación de ofertas.

El plazo de duración del contrato, establecido en los pliegos, será de 24 meses, por lo que es posible que las obras del aparcamiento, que según el proyecto de remodelación contempla cuatro plantas con unas 600 plazas, no comience hasta mediados de 2028.

El objeto del contrato es la evaluación de las patologías existentes o que puedan aparecer en los edificios o viviendas como consecuencia de la ejecución de las obras promovidas por Adif/Adif-Alta Velocidad.

Se explica que como consecuencia de la ejecución de las obras, pueden aparecer una serie de patologías en los edificios próximos por lo que éstos deben ser reconocidos lo antes posible, con anterioridad al comienzo de las obras, para saber cuál es el estado actual de las viviendas, y tener así un control del estado de las mismas, y evaluar, "a posteriori" y en caso de reclamaciones los defectos que se han producido durante el tiempo en que se estarán ejecutando las obras y ver la seguridad de estas.

El pliego apunta algunas de las patologías que se pueden detectar en estos casos, como la degradación en los revestimientos de fachadas, patios interiores y paramentos; fisuras en los revestimientos de las fachadas; roturas en las fachadas; fisuras en voladizos; movimientos de las juntas con los edificios adyacentes, o fisuración de techos y falsos techos, entre otras.