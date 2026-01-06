Adif informa de que 2.230 trenes circularán por la red ferroviaria española durante la Operación Retorno

Archivo - Estación de Atocha durante la operación salida por el puente de la Constitución, a 5 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Adif ha informado este martes de que unos 2.230 trenes de alta velocidad, larga y media distancia de las tres empresas ferroviarias que operan en España, circularán por toda la red durante la Operación Retorno del puente de los Reyes Magos y de las fiestas de Navidad, esto es entre los 6 y 7 de enero.

Para este 6 de enero está programada la actividad de unos 1.000 trenes, mientras que el 7 de enero será una de las jornadas con más tránsito, con un total de 1.221 convoyes. En suma, unos 6.590 trenes de todas las operadoras han circulado por el país entre el 2 y el 7 de enero, puente de Reyes Magos.

22.160 trenes de las tres compañías han transitado por la red durante todas las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes (entre el 19 de diciembre y 7 de enero).

Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes ha registrado la salida y llegada de 1.353 trenes durante este puente de Reyes y un total de 4.590 durante toda la Navidad. Estas cifras se suman a los 860 trenes que llegaron o salieron de Chamartín-Clara Campoamor en estos seis días y que ascendieron a 2.978 en el conjunto de las fiestas.

De la estación de Barcelona-Sants han salido y llegado 755 trenes durante el puente de Reyes (2.613 en total de todas las fiestas) y de la de Zaragoza-Delicias, 419 (1.407 en total).

Sevilla-Santa Justa ha sido origen y destino de 540 trenes entre el 2 y el 7 de enero (1.778 en total), Málaga María-Zambrano de 323 trenes (1.085 en toda la Navidad) y Granada, de 143 (461 en total).

De la estación de Alacant-Terminal han partido o llegado 331 trenes durante todo el puente y 1.146 en las vacaciones, de Valencia-Joaquín Sorolla 293 (1.007 en total) y de Castellón otros 129 (418 en total).

La renovada estación Santiago de Compostela-Daniel Castelao ha contabilizado la llegada o salida de 73 trenes entre el 2 y el 7 de enero y 252 en toda la Navidad, por la de Ourense han pasado 116 (402 en total) y por la de Oviedo, 62 (207 en total).

Valladolid-Campo Grande ha registrado la llegada y salida de 360 trenes durante este puente y 1.221 en todas las fiestas de Navidad, al tiempo que la de León hizo lo propio con 114 y 384, respectivamente.