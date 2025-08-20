ADIF prevé reabrir la línea FEVE León-Bilbao este mediodía tras reparar las traviesas dañadas

LEÓN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

ADIF prevé reabrir la línea FEVE León-Bilbao, cortada entre Puente Almuhey-Guardo por los incendios, este mediodía, después de que se haya eliminado el peligro por las llamas y se hayan cambiado las traviesas dañadas.

La apertura de la línea está prevista para las 11.45 horas, según informa la Subdelegación del Gobierno que también ha apuntado que en León solo hay una vía de la red nacional de carreteras cortada.

En concreto es la N-164, desde Yebra hasta Llamas de Cabrera. También se encuentran en nivel negro la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Santa María de Valdeón; la LE-4212 entre Cariseda y Chano; la LE-5228, entre Salas de Barrios y Bouzas y la LE-7311 entre Nogar y Castrillo de Cabrera.